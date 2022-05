C’est la triste nouvelle de la nuit. Bob Lanier, légende de la NBA ayant évolué chez les Pistons puis les Bucks, s’est éteint ce mardi 10 mai 2022 à l’âge de 73 ans. Joueur ayant marqué les années 70, président de l’association des joueurs, il était ensuite devenu conseiller au sommet de la NBA. La planète basket est aujourd’hui endeuillée.

Drafté en 1970 par les Pistons en 1er choix de sa cuvée, Bob Lanier n’est âgé que de 22 ans lorsqu’il foule pour la première fois un parquet de NBA. Pivot dominant, rien ne le prédestinait pourtant à devenir une star de la balle orange. Né à Buffalo – dans l’État de New York – en 1948, ses premiers coachs lui assurent que ses mensurations insensées pour son jeune âge ne lui permettront jamais de devenir un grand sportif. Pour la petite anecdote, il chaussera du… 57, pas simple de trouver tronc d’arbre soulier à son pied. Il faudra attendre sa troisième de lycée pour que le Bob soit enfin apprécié à sa juste valeur par son coach, alors également prof de chimie du jeune homme. Il explose tout sur son passage, et pas moins d’une centaine d’universités lui font les yeux doux pour ajouter un talent hors normes à leur effectif. Il choisira finalement St. Bonaventure, où il emmènera son équipe au Final Four, avant d’être éliminé en demi-finale sans avoir pu jouer à cause d’un pépin au genou. À son arrivée en NBA, il est attendu au tournant par les observateurs qui bavent de voir ce profil de 2.08 mètres pour 113 kilos déferler sur la Grande Ligue. Pas manqué, il enverra près de 16 points de moyenne lors de son année rookie et figurera très logiquement dans le cinq des meilleurs néophytes. C’est le début d’une carrière épique qui le verra marquer durablement l’histoire des Pistons puis des Bucks, chez qui il est transféré en 1980. Tirade de rideau. 959 matchs joués pour des moyennes très correctes, à 20.1 points, 10.1 rebonds, 3.1 passes, 1.5 contres et 1.1 interceptions. Un big man complet avant l’heure, qui aura été huit fois All Star, une fois MVP du All Star Game, et dont le maillot flotte aujourd’hui au plafond des salles de Detroit et Milwaukee. Il lui manque un titre de champion, mais la carrière reste légendaire et sera très logiquement récompensée d’une introduction au Hall of Fame en 1992.

Naismith Basketball Hall of Fame center Bob Lanier, one of the game’s great players and statesmen, passed away on Tuesday evening. He was 73 years old. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 11, 2022

L’autre facette de Bob Lanier, c’était celle d’un homme dédié aux siens. Lors de son arrivée à Milwaukee en 1980 donc, le désormais joueur expérimenté choisit de s’engager à la NBPA, l’association des joueurs de la NBA. Attaché à ses droits et à ceux de ses collègues, Bob mènera un mandat de cinq ans à la tête de l’organisation, étant au front lors de l’établissement en 1983 du premier salary cap de l’histoire du sport professionnel aux États-Unis. Un ajout essentiel pour l’équité du jeu et qui apparaît comme acquis aujourd’hui, mais qui ne l’était pas à l’époque. À la suite de sa carrière, il assistera David Stern puis Adam Silver à la tête de la ligue. Grandement attaché aux problèmes d’inégalités dans le pays, il dirige le programme NBA Cares, la composante de la NBA spécialisée dans l’action sociale. Il s’est également essayé au coaching, la seule place où il n’a pas rencontré le succès. Assistant de Don Nelson en 1994-95 chez les Warriors, il sera nommé tacticien en chef par intérim lors du départ de Nellie, mais sera remplacé en fin de saison. Bob Lanier laissera derrière lui l’image d’un joueur ayant marqué une décennie de basket via son talent, et d’un homme intègre bien décidé à rendre aux siens ce qu’ils lui ont permis d’obtenir.

Légende sur et en dehors du terrain, c’est avec tristesse que nous saluons la vie de Bob Lainer, un homme qui laissera sa trace dans notre sport. Joueur hors pair, engagé pour les grandes causes, son impact s’est étendu bien au delà des limites du parquet. Ciao Bob.