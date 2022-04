Si Kevin Durant s’est réveillé dans le Game 4 avec une performance enfin digne de son statut, il n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite des Nets face aux Celtics. Celle de trop, Boston balayant proprement Brooklyn 4-0. C’est la première fois dans sa carrière que KD goûte à l’odeur d’un sweep…

Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Le sweep est violent, surtout pour une série du premier tour qu’on attendait comme un énorme choc. Il est d’autant plus brutal pour une superstar du calibre de Kevin Durant qui n’a clairement pas l’habitude de se faire humilier de la sorte. Parce que dans un monde pré-2022, c’est plutôt lui qui passait le balai avec cinq sweeps au total (six si on compte celui face aux Blazers en 2019 où il n’a pas participé) dans sa carrière. Mais aujourd’hui, c’est donc KD qui est du côté de la lose avec ce premier 4-0 encaissé en carrière. Parmi tous les scénarios qu’on pouvait imaginer avant le début de la saison, celui-là n’en faisait pas partie. Les Nets étaient l’un des grands favoris pour le titre en octobre dernier, et même après la campagne chaotique qui s’est terminée par une septième place à l’Est, pratiquement personne n’avait misé sur une telle domination des Celtics au premier tour des Playoffs. Certains ont placé une pièce sur Brooklyn, d’autres voyaient plutôt une victoire de Boston mais en six ou sept matchs, bref ça devait être un combat de titans. Combat qu’on a eu lors d’un Game 1 sensationnel à Boston avant le naufrage des Nets symbolisé par un Kevin Durant qui – faut bien l’avouer – est passé au travers de sa série.

Forcément, ça fait tache. Quand vous êtes considéré par certains comme le meilleur joueur de la planète et que vous prenez une telle humiliation tout en étant dominé par Jayson Tatum, y’a du disrespect qui commence à être balancé partout sur Twitter. On imagine que KD est déjà parti en croisade avec son burner account pour répondre à ces fans de LeBron et Curry qui profitent de l’occasion pour salir son nom, mais il risque d’être assez vite à court d’arguments pour véritablement faire le poids au vu de ses dernières perfs. C’est simple, on n’était pas prêts pour voir Durant se faire malmener de la sorte après une campagne calibre MVP et le niveau suprême qui est le sien depuis tant d’années. On n’était pas prêts pour le voir shooter à moins de 39% de réussite sur une série de Playoffs avec 5,3 pertes de balle en moyenne. On n’était juste pas prêts. C’est souvent comme ça pour les grandes premières et on imagine que KD va utiliser ce fail comme une grosse source de motivation pour la saison prochaine. En espérant que la campagne 2022-23 soit beaucoup moins chaotique que celle vécue cette année, parce que Durant a quand même dû porter tout ce beau monde au milieu d’un Kyrie à mi-temps, d’un James Harden en instance de départ, d’un Ben Simmons abonné au banc de touche, et de nombreuses blessures dont il a lui-même été victime.

« On avait de grandes ambitions, beaucoup d’attentes étaient placées en nous. Beaucoup de choses se sont passées durant la saison et cela nous a fait dérailler, mais je suis fier de la manière avec laquelle on a continué à se battre. […] Je n’ai pas de regrets, les galères ça arrive, ce qui est fait est fait. » – Kevin Durant après le Game 4

Après une saison blanche en 2020, une élimination en demi de conf’ l’an passé et une au premier tour cette année, Kevin Durant est aujourd’hui loin des sommets qu’il a pu atteindre avec les Warriors entre 2016 et 2019. L’occasion pour ses détracteurs de pointer du doigt son incapacité de gagner sans figurer dans une véritable superteam à la Golden State, mais surtout une accumulation de frustration qu’il devra libérer sur les parquets la saison prochaine. Clairement, KD aura une revanche à prendre.