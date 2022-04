Zach LaVine va enfin découvrir les Playoffs : 8 saisons et 478 matchs plus tard, petit Zach joue enfin avec les grands

Comme on l’avait fait la saison dernière, c’est l’heure pour un petit point sur les joueurs qui attendent toujours de découvrir les Playoffs. Leader de ce classement en 2021 et qualifié pour la postseason 2022, Zach LaVine va donc céder son trône. Qui pour lui succéder ? La réponse juste en-dessous.

Imaginez un instant, vivre toute une carrière NBA sans découvrir une seule fois la joie des Playoffs… Pas même un instant, pas un ballon, pas un panier, pas cette chance de vibrer au moment le plus savoureux pour un basketteur professionnel. Voilà le destin de Tom Van Arsdale, swingman qui a évolué entre les années 60 et 70 dans la Grande Ligue. Malgré ses trois étoiles de All-Star, celui qui est surnommé « Vandy » n’a jamais pu passer le cut et jouer le titre. Ce destin, Zach LaVine va heureusement y échapper mais il aura mis le temps. 8 saisons et 478 matchs, voilà ce qu’il aura fallu à l’arrière de 27 ans pour enfin goûter aux joies des Playoffs. Si la fin de saison de Chicago a pu donner quelques sueurs froides aux fans, la qualification est bien en poche et Zach peut donc savourer pleinement : il va désormais pouvoir se tester face aux meilleures équipes de la Ligue sur une série au meilleur des sept matchs. Bon, on ne prédit pas forcément un gros run pour les Bulls en cette postseason (face aux Bucks surtout…) mais l’important est ailleurs pour LaVine. Il était devenu l’an passé le joueur en activité avec le plus de matchs sans Playoffs et il va donc retirer cette triste casquette et l’envoyer sur la tête d’un autre joueur. Et qui est donc cet « heureux élu » ? Un certain… Buddy Hield.

On vous dirait bien qu’on est surpris de voir un joueur passé pendant six ans chez les Kings dans cette liste, mais ce serait mentir. Sactown attendant la postseason depuis maintenant 16 longues saisons, ses joueurs les plus fidèles ne peuvent que figurer haut dans ce classement. Avec 468 matchs en pro, Buddy coursait déjà après Zach mais le futur ne s’annonce pas facile pour le sniper. Envoyé à la deadline du côté d’Indiana, Hield se retrouve dans un nouveau projet de reconstruction et les Playoffs ne risquent (sans doute) pas de toquer à la porte du Bankers Life Fieldhouse avant quelques temps. De quoi lui faire monter encore quelques échelons dans le classement des joueurs en manque de Playoffs. Actuellement 15ème, il pourrait intégrer le Top 6 all-time l’an prochain. Pas de quoi faire trembler Van Arsdale mais si les saisons dans les limbes se poursuivent, il pourra bientôt aller le chercher. Il lui manque six saisons, ce qu’il vient d’accomplir en gros. On en profite pour faire un coucou à d’autres garçons de cette liste qui jouent la montre avec les Playoffs. Kings family oblige, De’Aaron Fox ne fait que monter lui aussi dans la hiérarchie avec 322 matchs. Enfin, impossible de ne pas lâcher un mot sur Malik Monk, qui pensait bien mettre fin à sa disette en rejoignant un candidat au titre et trois superstars (coucou les Lakers). Désolé Malik, t’as pourtant fait de ton mieux cette saison mais il faudra repasser.

Zach LaVine va enfin disputer les Playoffs ! Une délivrance pour l’arrière qui se libère d’un sacré poids. Bon courage à ceux qui attendent toujours, votre tour finira par venir. Enfin, peut-être…

Source : Basket-Référence