James Harden vote Joel Embiid pour le MVP : « Il veut gagner. Certains veulent juste des chiffres, lui fait les deux »

Alors que la course au MVP s’annonce particulièrement serrée cette saison, James Harden a fait son choix. Pour le barbu le plus célèbre de la NBA, Joel Embiid mérite de finir à la première place.

Qui va donc lever la statuette la plus prisée de la Ligue en fin de saison ? À une quinzaine de jours de la fin de la régulière, les experts semblent faire le ménage parmi les candidats. Au revoir Ja Morant, Stephen Curry, DeMar DeRozan ou encore la doublette des Suns, trois noms semblent sortir du panier pour aller rafler la récompense ultime. Le MVP sortant, Nikola Jokic, indécent de facilité et indispensable avec les Nuggets, Giannis Antetokounmpo en mode démolition avec les Bucks et le Process préféré des fans de Philly, Joel Embiid. Avec presque 30 points et 11 rebonds de moyenne, une grosse domination des deux côtés du terrain, sans oublier un ravage monstrueux entre mi-décembre et la fin janvier, le natif de Yaoundé apparait en très bonne place pour gratter son premier trophée majeur en carrière. Une récompense méritée selon son coéquipier James Harden, qui a pris le temps de chanter les louanges de son nouvel acolyte. Des propos retranscrits par Ramona Shelburne pour ESPN.

« Il le mérite. Je ne suis là que depuis quelques semaines mais je vois déjà son état d’esprit. Il veut gagner. Certains gars veulent juste des chiffres, lui fait les deux. Il a la mentalité de la victoire, et il score à un haut niveau. Je pense qu’il s’est préparé, surtout après l’année dernière, pour que cette année soit l’une de ses meilleures. » […] « La plupart des matchs qu’il a joués cette année, nous nous sommes battus pour la première place [à l’Est, ndlr]. Et il n’est pas seulement dans le top 2, top 3 des meilleurs marqueurs, mais il a un impact sur la victoire de notre équipe ».

Difficile de donner tort au Barbudo quand on voit l’énorme impact de Jojo sur les siens. Avec une deuxième place à l’Est, en attendant peut-être mieux, Embiid dispose également d’un bilan suffisant pour gagner en légitimité. Un avantage qu’il partage avec Giannis Antetokounmpo, juste derrière avec les Bucks. On pourrait dire que la sixième place de Denver à l’Ouest dessert Nikola Jokic mais le Joker n’a pas le même supporting cast que ses rivaux et le fait qu’il réussisse à maintenir les Nuggets dans le gratin sans ses deux lieutenants va forcément jouer dans l’esprit des votants, tout comme les confrontations directes entre les uns et les autres. Jokic a affronté Joel et Giannis une seule fois cette saison et Denver a toujours remporté la victoire. Cela ne fait pas du Joker le futur vainqueur mais, au moment de faire une croix dans l’une des trois cases, ça peut éventuellement faire une différence. La réponse d’ici quelques semaines.

James Harden voit Joel Embiid remporter le titre de MVP 2022. El Barbudo n’aura pas le droit de mettre une enveloppe dans l’urne mais son avis sera peut-être suivi par quelques votants. Quelque chose nous dit que dans les Rocheuses ou dans le Wisconsin, on n’est pas du tout du même avis.

Source texte : ESPN / Ramona Shelburne