Les Celtics ont (un peu) calmé Ja Morant : victoire grâce à 37 points de Jayson Tatum, en voilà un joli cadeau d’anniversaire

Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s’envoyer sur le paillasson, limée, ruinée, vidée, comblée, « You are the king of the divan « chantait il y a 45 ans un Plastic Bertrand quand même très border dans son approche des femmes. On ne sait pas si le gazier a fondu collé à un radiateur mais en tout cas les Celtics peuvent reprendre actuellement ce tube à tue-tête tant tout plane pour eux. Introduction claquée, tout le contraire du niveau de jeu de l’équipe de Coach Udoka.

Les stats maison de cet énorme choc entre All-Stars c’est juste ici

Coach Udoka qui a d’ailleurs récupéré il y a quelques heures le premier trophée de Coach du mois de sa jeune carrière, et au vu de la perf de la nuit c’est encore plus mérité. Il fallait pourtant s’être levé du bon pied pour se farcir ces Grizzlies, les Grizzlies d’un Ja Morant sur une autre planète en ce moment, auteur de 98 points sur ses deux derniers matchs (!) et qui en a tout de même rajouté 38 cette nuit, on va y revenir. Oh et puis tiens, revenons-y tout de suite, comme ça ce sera fait.

Ja Morant qui a donc commencé son match… de la pire des manières, ciblé par la défense des Celtics à tel point qu’il émargea un temps à 4/18 au tir, comme quoi ça arrive même aux meilleurs. A peine le temps de profiter d’un nouveau pétard main gauche sur alley-oop qu’il fallait bien se rendre à l’évidence : le plan anti-Ja fonctionne, mais heureusement en face les Grizzlies tiennent également très bien Jayson Tatum, Desmond Bane et surtout Kyle Anderson relayant Jaren Jackson Jr. dans la défense du panier. A la mi-temps les Verts mènent d’un petit point et c’est donc la défense qui fait sa loi, logique puisque c’ets clairement le credo des Celtics depuis un mois. Des C’s à 14-3 depuis le 23 janvier, anniversaire de mon frère mais tu t’en fous, et désormais à 15-3 puisque comme vous l’avez sûrement compris Boston s’est encore imposé cette nuit.

Une victoire acquise grâce à la solidité défensive collective, mais validée, surtout, avec un énorme dernier quart-temps du héros local Jayson Tatum, qui fêtait aujourd’hui son 24ème anniversaire mais qui s’est arrêté à 21 points dans le dernier quart, la honte. Sachez en tout cas qu’il fallait bien ça cette nuit pour contrer le retour en grâce de… Ja Morant, transfiguré en deuxième mi-temps et de retour au niveau qui est le sien depuis le début de saison, un niveau de MVP, Jaja qui terminera le festin avec 38 pions à 13/29 au tir (9/11 pour finir donc) et 8/8 aux lancers, pendant que JT terminera son JT avec 37 points, 6 rebonds et 5 passes à 14/25, autant de JT qui donnent d’ailleurs envie de poser un gros RIP Jean-Pierre Pernault.

Ja Morant est peut-être un extraterrestre actuellement, mais Boston reste l’une des meilleures équipes de la Ligue depuis deux mois et Jayson Tatum est lui aussi un All-Star titulaire. Le pire dans tout ça c’est peut-être bien que son fiston Deuce a encore du passer tout le match à chercher des Pokemon sur sa tablette, mais peu importe, on lui racontera tout ça quand il sera un peu plus grand. En attendant ? Les Celtics ne sont plus qu’à deux victoires de la deuxième place de l’Est, ça commence à causer. Ah oui, et les paroles de Plastic Bertrand là, c’est vraiment abusé.