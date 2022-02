Kevin Durant pourrait revenir juste après le All-Star Break : courage les Nets, Zorro est en chemin

Absent depuis le 15 janvier à cause d’une blessure au genou, Kevin Durant se rapproche d’un retour au jeu. Selon les dernières infos, l’ailier pourrait retrouver la compétition juste après le All-Star Break.

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Alphonse de Lamartine n’a jamais connu Kevin Durant mais ses vers sont parfaits pour décrire à quel point les Nets ont besoin de leur leader en ce moment. Lorsque KD part à l’infirmerie, la franchise est un solide deuxième à l’Est. Depuis ? Quatorze rencontres pour un bilan de 2-12 et une dégringolade au classement. L’équipe n’arrive même pas à gagner un match depuis trois semaines désormais, même avec Kyrie Irving et James Harden en tenue. La barbe, justement, fait désormais partie du passé depuis la deadline et son trade XXL en direction de Philadelphie. Un départ pas forcément prévu par Durant, qui avait du mal à cacher son agacement au moment de la sélection des capitaines, au point de boycotter son ancien camarade. Questionné par Ernie Johnson concernant son état de santé, KD avait répondu par un non glacial qui laissait peu de place au doute concernant son humeur du moment. Heureusement pour nous, on en sait désormais un peu plus sur la timeline du MVP 2014. Interrogé par les médias avant le match contre le Heat, le meilleur pote d’Uncle Drew était un peu plus bavard. Des propos retranscrits par Brian Lewis du New York Post.

« Je me sens mieux. Beaucoup mieux au fil des semaines. C’est lent, mais j’ai hâte que les choses s’accélèrent. »

Selon les derniers bruits de couloir, il existe une possibilité pour que l’ancien du Thunder et des Warriors soit en short pour le match contre les Celtics le 25 février mais rien n’est encore validé. Les Nets auront de toute façon bien besoin de leur joueur pour remonter la pente et éviter le play-in. Le calendrier s’annonce béton après le break (2x Celtics, 2x Raptors, Bucks, Sixers, Heat, Knicks) et la concurrence ne compte pas attendre un retour en forme des hommes en noir. Un constat que KD a bien en tête mais il croit en ce groupe malgré la mauvaise passe actuelle.

« Nous savons que nous sommes dans la merde, ne vous méprenez pas : mais nous comprenons qu’avec une victoire, une seule, cela pourrait nous mettre sur la bonne voie. Dans cette ligue, les choses peuvent changer très vite. J’ai confiance en ce groupe. »

Un beau message envers ses coéquipiers mais on a surtout hâte de retrouver Durant sur les parquets. On sait qu’il a les nerfs, on sait qu’il veut gagner et, s’il conserve cette rage en lui, les défenseurs vont vite se retrouver en PLS.

Kevin Durant pourrait retrouver les parquets le 25 février contre les Celtics et ça promet du très lourd. Une franchise en plein naufrage, la trahison de James Harden, on connaît un ailier qui va revenir le couteau entre les dents.

