Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : un oeil sur la liste des absents, l’autre sur les matchs reportés, mais le show continue

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Drôle de période que nous sommes en train de vivre en ce moment avec une sale impression de déjà vu. Heureusement, pour le moment le spectacle se poursuit et on a même droit à des performances incroyables pour nous aider à tenir debout jusqu’au petit matin. SGA au buzzer ? Le record all-time de Steph Curry ? Les contres de Papy LeBron ? Il y a de quoi kiffer et pour l’instant le NBA Christmas Day est bel est bien maintenu. Mais, on ne va pas se mentir, les affiches ont pris un sacré coup dans l’aile ces derniers jours, avec l’annonce des absences de Kevin Durant, Trae Young, Giannis Antetokounmpo (incertain) ou encore Jordan Poole et Andrew Wiggins qui ont tous été placés dans le health and safety protocol au cours des sept derniers jours. On va donc compter sur les joueurs encore présents et les derniers appelés pour assurer le show lors de cette journée très attendue dans une saison NBA. Si le Big Three des Nets est absent le 25 décembre, on comptera sur Cam Thomas ou the next man up pour prendre feu et nous maintenir éveillés. C’est aussi ça, la magie de Noël.

Dans la nuit du lundi 20 décembre

Boston Celtics – Philadelphie 76ers à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 21 décembre

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves à 2h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 22 décembre

Atlanta Hawks – Orlando Magic à 1h30 (beIN 4)

Chicago Bulls – Toronto Raptors à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 23 décembre

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 24 décembre

Soirée bûche avec Tata Nicole

Dans la nuit du samedi 25 décembre – NBA Christmas Day

Atlanta Hawks – New York Knicks à 18h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 20h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Golden State Warriors à 23h (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – Dallas Mavericks à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 26 décembre

Miami Heat – Orlando Magic à 21h30 (beIN 1)

San Antonio Spurs – Detroit Pistons à 1h (beIN 4)