Joel Embiid assomme les Warriors dans le money time : 102-93, Philly se fait respecter à la maison

Les Warriors se déplaçaient chez les Sixers pour le duel de la nuit, sur fond de record NBA à battre. Plus qu’un chiffre à dépasser, c’était un vrai match qui nous attendait du côté du Wells Fargo Center. Joel Embiid vs Steph Curry ? Allez, on vous raconte tout ça.

Pour les stats maison du duel entre Joel Embiid et… Jordan Poole, c’est par ici.

Dans une nuit qui a multiplié les blowouts, l’affiche entre Sixers et Warriors prenait une dimension supplémentaire. Certes, tout le monde murmurait le fameux record de 3 points à atteindre, qui plus est contre l’équipe du frangin de Steph Curry, mais il y avait un match à jouer à côté et une équipe de Philadelphie qui souhaitait faire oublier l’énorme défaite concédée contre le Jazz deux jours plus tôt. Pour ce duel avec le Chef, Doc Rivers opte pour un changement dans son cinq, exit Danny Green pour Matisse Thybulle. L’objectif est simple : voilà, y’a ce petit gars là-bas avec le numéro 30, il faut l’éteindre. Une mission acceptée par celui qui a fait la All-NBA Defensive Team en 2021 et une mission remplie avec brio quand on voit le match de Baby Face. Collé au short du double MVP, l’Australien va considérablement gêner le sniper, lui faisant passer une nuit en enfer (2/13 au shoot pour Curry lorsqu’il est défendu par Thybulle). L’arrière va même s’offrir un moment de gloire en bâchant non pas une mais deux fois son vis-à-vis devenant, selon StatMuse, le premier joueur NBA à contrer plusieurs fois Steph à longue distance dans un même match. La star des Dubs étant dans le dur (18 points mais 6/20 au tir et 3/14 de loin), ce sont les lieutenants qui s’y collent pour garder Golden State dans le match. C’est d’abord Andrew Wiggins qui prend le lead, bientôt relayé par Jordan Poole. En face, Joel Embiid fait ses points sur la ligne mais au tir c’est compliqué car il est bien pris par la paire Green-Looney.

La rencontre est indécise, les Warriors poussent dans le troisième quart-temps (classique) mais les remplaçants de Philly réussissent à ramener tout le monde à la même hauteur. Arrive alors le money time et c’est là que va débarquer notre vieux copain Jojo. Alors que la défense des Sixers monte d’un cran, le Process va s’assurer que l’attaque continue de tourner. Il inscrit 9 de ses 26 points sur les 5 dernières minutes, portant les siens et confirmant une fois de plus sa capacité à être clutch dans le money time. Contre Atlanta, contre Charlotte, Embiid a su sortir les muscles au bon moment et il recommence ce soir encore malgré la belle défense de son adversaire du jour. S’il avait semblé diminué physiquement contre Rudy Gobert et le Jazz, il envoie là un beau message sur sa forme du moment et il permet à Philly de remporter une quatrième victoire en cinq matchs. De bon augure avant de se coltiner les Grizzlies, le Heat et les Nets.

Warriors et Sixers ne voulaient pas se lâcher mais les protégés de Doc Rivers ont mis les bons ingrédients pour arracher une précieuse victoire. Une belle défense dans le clutch, un leader qui met tout le monde sur ses épaules pour aller chercher la win, on n’a peut-être pas vu de record mais on a eu le droit à un bon match dans la cité de l’amour fraternel.

Source texte : StatMuse