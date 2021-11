NBA 75 Euro Vote – All Time Dynasty : c’est l’heure de voter, quelle est la plus grande dynastie de toute l’histoire de la NBA ?

Vous le savez certainement, cette saison la NBA fête ses 75 ans ! Une longue et belle histoire de balle orange, d’immenses performances, de joueurs légendaires… et d’équipes mythiques ont marqué la grande vie de notre Ligue préférée. Et justement, pour célébrer cet anniversaire, la NBA a décidé de vous faire voter. La question est donc simple, c’est la réponse qui va être compliquée : quelle est la plus grande dynastie de toute l’histoire de la NBA ?

Ah… les dynasties.

Rien que le mot est séduisant, toujours enrobé d’une sorte de voile étoilé.

Dynasty…

Quel que soit le sport, quelles que furent les époques et les équipes, les dynasties ont toujours marqué les hommes et les femmes. Même en dehors du sport en fait, on est souvent éblouis par ces grands groupes et ces institutions qui perdurent, ces leaders qui gardent la pole position le plus longtemps possible. En NBA, justement, on en a connu des dynasties. Des armées intenables, des groupes indomptables, des équipes légendaires qui pendant une certaine période de l’histoire n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Les Celtics des 60s, les Bulls des 90s, les Lakers des 2000 ou les Warriors des 2010… on en a vu de la grosse team en mode rouleau-compresseur.

C’est bien là le critère premier qui vous permet d’entrer dans ce club VIP : avoir dominé plus d’un an en NBA.

Gagner un titre c’est bien, mais ce qui vous permet d’accéder au paradis, ce qui vous donne le droit de vous asseoir à la table des rois, c’est d’en gagner plusieurs. Et sur un laps de temps rapproché ! Car rien de plus dominant et écrasant que de faire un doublé, un triplé, voire même un quadruplé pour certains… Il y en a eu, mais pas beaucoup. Il y a aussi eu des équipes capables de dominer sur un grand laps de temps sans faire de back-to-back, mais difficile de rester dans les têtes ainsi.

Pour fêter ses 75 ans, la NBA a donc décidé de donner la parole aux fans ! #NBA75EuroVote

Dès maintenant, c’est à vous de jouer.

En cliquant ici pour voter, vous allez participer au scrutin européen virtuel et ainsi déterminer quelle est la plus grande dynastie de l’histoire de la NBA.

Le vote démarre dès maintenant et s’arrêtera lundi prochain, avec une grande équipe vainqueur qui sera annoncée le mardi 30 novembre.

Quelles sont les dynasties présentes dans le vote ?

Pour déterminer les équipes participant au vote, il fallait bien réaliser un premier tri. Et dans ce premier tri, il fallait déjà virer les dynasties qui n’auraient aucune chance de finir en tête des charts. C’est donc avec fierté et pas moins de hype que votre média préféré a participé au panel d’hexperts européens déterminant ce quintet finaliste. Et ouais, maintenant on demande à TrashTalk d’aider à écrire l’histoire de la NBA, donc on te laisse prendre ta meilleure tasse de café dans ta cuisine et tu peux trinquer l’écran avec la mif.

# Les 5 dynasties parmi lesquelles voter :

Les Celtics des années 1960 : L’équipe la plus dominante de l’histoire de la NBA. La légende des Celtics démarre dans les années 60 avec un groupe inspiré par Bill Russell et Bob Cousy en tête de file. On ne va pas se mentir, leur record de 8 titres consécutifs ne sera probablement jamais battu. Red Auerbach aux commandes, 10 titres en 13 ans, rien à rajouter.

Les Lakers des années 1980 : Showtime ! Magic Johnson aux commandes, Kareem Abdul-Jabbar à la finition, avec James Worthy et un paquet de légendes sous la poigne de Pat Riley. On parle de 5 titres sur la décennie, avec la rivalité face aux Celtics et un style de jeu qui va changer le sport à tout jamais. Les plus grandes contre-attaques de tous les temps.

Les Celtics des années 1980 : Larry Bird, Larry Bird, Larry Bird, et pas seulement. Si l’oiseau de malheur remporte à lui seul 3 titres de MVP de suite dans les années 80, la légende est entourée par Kevin McHale, Robert Parish et des soldats de fer qui vont faire de Boston une arène imprenable. Trois titres en sept ans, le meilleur bilan à domicile de l’histoire de la NBA sur toute une saison.

Les Bulls de la fin des années 1990 : Unbeatabulls ! On aurait aimé inclure les Bulls de toute la décennie 1990 mais le vote a été splitté en deux triplés. Il n’empêche que le triplé de la fin des 90s reste légendaire. La plus grande saison de l’histoire avec 72 victoires en 82 matchs + le titre au bout, Michael Jordan au sommet de son art avec Phil Jackson, Dennis Rodman et Scottie Pippen ? Stop it.

Les Warriors des années 2010 : comment ne pas parler d’eux ? Stephen Curry et Klay Thompson, entraînés par Steve Kerr et soutenus par Draymond Green. Le Chef en transe, 73 wins sur une régulière, et l’arrivée de Kevin Durant qui va définitivement faire rouler Golden State sur la compétition. Deux MVP dans la même équipe, un des groupes les plus fun de tous les temps. Dub Nation !

Alors certes, on aurait pu parler des Spurs de Duncan et compagnie, les Lakers de Shaq et Kobe, ou la carrière de LeBron dans la Conférence Est, mais les finalistes sont là ! Cinq dynasties all-time, cinq armées légendaires, et une seule à déterminer numéro 1 de tous les temps. Alors, laquelle ? C’est à vous de voter !