NBA Top 10 du jour : Jalen Green a un flow titanesque dans les airs, mais il a surtout besoin de quatre pas avant de dunker

Roulement de tambour, c’est le retour des actions d’éclat so NBA, celles où les arbitres se foutent des règles du basket. Soit ça va trop vite pour le voir, soit c’est parce qu’il faut privilégier le spectacle, mais au bout du compte ça bouge PAS, si t’es joueur NBA tu peux faire quatre PAS avant d’aller tomar.

Pour imager un peu, imaginez que Dwight Powell représente le salaire de Dennis Schroder cette saison après qu’il ai demandé 80 patates aux Lakers.

Quand t’as Nikola Jokic et Facundo Campazzo dans ton équipe t’as quand même beaucoup de chances de prendre ton pied tous les soirs.

Jeff Green s’y est mis aussi, l’occasion se saluer la défense de Kenyon Martin Jr. sur les deux actions dont on vient de parler.

Un, deux, trois, quatre et cinq pas, et énorme tomar de Jalen Green. NBA, where pas de règles happens.

Danilo Gallinari balance des tirs du milieu de terrain avec le même flow que toi quand tu vas chercher une baguette en jogging claquette chaussettes le dimanche matin. On le sait, on en vient.

Kristaps Porzingis était de retour cette nuit, mais ça n’a pas semblé déranger Jayson Tatum, encore en train de chercher sur qui il peut rejeter la faute. #Ekip

Les Bulls étaient déjà forts spectaculaires mais ça va devenir dangereux si Derrick Jones Jr. s’y met à son tour.

Ah bah tiens, on en parlait à l’instant.

Quand on vous dit que Nikola Jokic fait tout dans cette équipe de Denver, on n’a jamais été aussi sûrs de nous.

« Luka Doncic » et « for the win », toi aussi apprend les synonymes avec les Dallas Mavericks.

Du game winner, du US Travel et le Chicago Show, encore un NBA Top 10 qui ravira les plus jeunes et qui énervera les puristes. Nous on s’en fout, la baguette est chaude alors on va surtout aller mettre du beurre salé dessus.