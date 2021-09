Rondae Hollis-Jefferson rejoint le Besiktas Istanbul : le Bosphore s’empare d’un nouveau talent formé chez l’Oncle Sam

Nouveau défi pour Rondae Hollis-Jefferson, l’ailier a choisi la Turquie pour relancer une carrière immobile depuis plusieurs mois. C’est dans la chaude ambiance du Besiktas Istanbul que RHJ va débarquer, avant un jour peut-être de retrouver la NBA. On débrief.

On l’avait un peu perdu de vue ces derniers temps, il n’en restait pas moins un joueur très intéressant à mater, notamment lors de son passage à Brooklyn. Eh oui, Rondae Hollis-Jefferson refait parler de lui. Pour ceux qui n’étaient pas au courant, l’ailier sort d’une expérience peu concluante dans l’Oregon, à Portland, où il a disputé seulement 11 petits matchs avec les Blazers. Agent libre cet été, aucune franchise ne s’est sans doute positionnée sur lui, ce pourquoi il a décidé de changer d’air. Direction l’Europe et la Turquie pour Rondae Hollis-Jefferson qui s’est engagé avec le club de Besiktas. Astérisque notoire, le deal contient tout de même une clause de départ en cas d’offre de la part d’une franchise NBA. Le danseur de banc a donc décidé de rejoindre l’ancienne équipe du rookie turc de Houston, Alperen Sengun. Un club qui ne disputera même pas l’Euroligue mais la Basketball Champions League, rendant ce choix étonnant pour un joueur qui n’a que 26 ans et encore de très belles années devant lui.

Rondae Hollis-Jefferson Beşiktaş Icrypex’te! Beşiktaş @icrypex takımımız, NBA patentli Birleşik Amerikalı basketbolcu Rondae Hollis-Jefferson’ı kadrosuna kattı. 🔗 https://t.co/eRbEF3sAL5 pic.twitter.com/ToD5U6r5By — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 28, 2021

Très belle pioche pour le club de Besiktas, cet ajout de Rondae Hollis-Jefferson. Ailier assez polyvalent, il est plutôt bon défenseur et dispose de chouettes capacités athlétiques pour éventuellement occuper le poste 4. Auteur de bonnes minutes à Toronto, c’est surtout chez les Nets que RHJ s’est révélé. Autour de D’Angelo Russell, il a participé au renouveau de Brooklyn et était devenu figure marquante de cette équipe de braqueurs. Au total, en 6 saisons NBA, il aura tout de même disputé 305 rencontres de saison régulière et 14 joutes de Playoffs, pour des moyennes de 9 points et 5,5 rebonds en 14 minutes. Vrai joueur de complément dans un effectif, assez bizarre qu’aucune franchise NBA ne lui ait proposé un défi, même moyennant un two-way contract. Après, peut-être qu’il voulait vraiment découvrir la Sublime Porte entre deux continents, on lui laisse le bénéfice du doute. Au Besiktas, RHJ rejoindra Ricardo Quaresma pour claquer des alley-oop sur une passe de l’extérieur du pied (mince, on s’est trompé de sport et en plus, il est parti). Plus sérieusement, parmi ses coéquipiers, il retrouvera d’anciennes gloires de la NBA. Les très célèbres Jordan Bone, Josh Reaves et Isaiah Whitehead. Vous ne les connaissez pas ? C’est normal, nous non plus. Rondae arrive donc comme l’Américain avec le CV le plus rempli et surtout avec l’image d’un joueur qui avait vraiment sa place en NBA. L’adaptation à la Turkish League ne sera pas forcément évidente, mais le garçon a les qualités pour s’imposer et donner un nouvel élan à sa carrière.

Choix étonnant pour Rondae Hollis-Jefferson, mais après tout, pourquoi pas. Un passage en Europe dans les chaudes ambiances de Turquie, ça peut matcher pour se relancer. Et qui sait, s’il fait de bonnes performances, peut-être un jour qu’il retrouvera la NBA. C’est ce que beaucoup espèrent en partant en Europe, sans toujours la réussite qui va avec.

Source texte : Eurohoops, site officiel Besiktas J.K.