Ne sois pas triste, Rudy Gobert : une Finale en majuscule malgré ces foutus lancers, t’es un boss mon grand

Il faisait partie de ces leaders qui devait hausser le ton, face à des Américains qu’il avait pris l’habitude de tabasser à chaque fois qu’il les croisait. Au final le bilan est évidemment mitigé avec ces lancers loupés, sept au total, que beaucoup associeront à la défaite des Bleus, de cinq points, mais grande nouvelle les petits génies : le basket ce n’est pas que des maths.

Grande finale Rudy, grande finale. Quoiqu’on en dise, grande finale. De la dissuasion, c’est ton rôle, et tu l’as fait de manière exemplaire ce soir, sous le cercle pour ordonner des demi-tours aux petits malotrus venus squatter TA raquette, ou au large quand il fallut défendre sur ces satanés snipers, mais là non plus tu ne t’es pas dégonflé et tu as même tenu debout malgré les invitations à danser la rumba avec KD ou le mambo avec Damian Lillard. De la dissuasion en défense et un rôle tellement important en attaque, dans un match où la défense américaine n’aura souvent laissé aucune autre solution que de te servir dessous, ça en dit long sur l’intensité déployée par ses zinzins. Mais là non plus te ne t’es pas délité devant la pression, et si tu ne seras jamais Hakeem Olajuwon on a aimé ce Rudy Gobert de Tokyo, qui ne rechigne pas à se retourner, à regarder le cercle, et à SMASHER cette BALLE ORANGE dans le panier.

Tellement gênant pour les Américains qu’ils finiront pas faire faute sur toi, systématiquement, car même Kevin Durant et ses quatre mètres d’envergure ne pouvaient juste pas te stopper sous le cercle. Alors ils t’ont envoyé sur la ligne, ces voyous, ces filous, ces matous, ces vauriens. Mauvaise idée au départ, puis le scénario qui leur donne finalement raison, la fatigue, la pression, les deux peu importe, te poussant au final à dérailler sur la ligne. Mais pas de peine à avoir Rudy, tu sais que la NBA par exemple possède un double-MVP, MVP des Finales et champion NBA mais que certains passent leur journée à faire passer pour un peintre à cause de son adresse sur la ligne. Et tu sais quoi Rudy ? Ces échecs on va les mettre sur le dos de Jean-Philippe Guillin, parce qu’on dit la ligne des lancers et pas la ligne de réparation, pourquoi pas le point de penalty ou la ligne des 22 pendant qu’on y est.

7 août 2021 Rudy, ta peine est terrible et on l’a senti. Parce qu’avec six points de plus dans ton escarcelle la France serait championne olympique ? Tatata, sans toi la France perd ce match de 25 points alors sèche tes larmes et profite de ton surnom, la Tour Eiffel comme ils disent là-bas, car il te va si bien.