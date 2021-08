Finale des Jeux Olympiques de Tokyo : France – Team USA commenté à 4h30, en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk !

Rendez-vous compte, les lignes ci-dessous sont donc écrites pour vous annoncer que… TrashTalk commentera… en direct… UNE FINALE DES JEUX OLYMPIQUES ENTRE LA FRANCE ET TEAM USA. Que dire de plus ? Rien, car cette phrase se suffit à elle-même.

L’heure ? 4h30 du matin, oui c’est tôt mais les vrais ont l’habitude. Le lieu ? Le canapé le plus bouillant de la région parisienne et de sa banlieue (la planète). L’ordre du jour ? Vivre ensemble un moment quoiqu’il arrive légendaire, une finale olympique entre la France et les Etats-Unis, le genre de match qui n’arrive qu’une ou deux fois par siècle et on n’exagère même pas. On a vécu la victoire de 2019, ensemble, déjà, puis celle du premier tour en ouverture du tournoi, puis le quart de finale face à l’Italie, et enfin cette demi-finale homérique, à l’issue de laquelle le nom depuis déifié de Nicolas Batum fut prononcé une douzaine de fois tel une incantation.

L’idée désormais : se retrouver demain de bonne heure pour vivre ensemble un grand moment de basket, un grand moment de sport, un grand moment tout court. Alors ne soyez pas en retard car vous pourriez le regretter, et demain à la même heure, qui sait, nous ne serons toujours pas redescendu de notre nuage. Doigts croisés, et bon courage pour trouver le sommeil ce soir.