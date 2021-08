Preview France – Japon : l’Equipe de France féminine veut imiter les mecs, rendez-vous demain à 13h pour rejoindre la finale

« Tu fais quoi Christine ce week-end ? Ca te dit un plateau de tapas samedi midi ? » « Hum, alors non, samedi y’a la France en finale olympique du volley, et puis du hand, et puis du basket le matin ». « Ah ! Dimanche alors ? » « Euh, alors dimaaaaanche c’est les filles du hand et du basket qui jouent leur finale, désolé. » « Ah, bon bah on se rappelle hein, à plus ».

Voilà à peu près, dans le plus beau des rêves, à quoi pourrait ressemble demain une discussion entre Christine et Véro au salon de thé. Vous l’aurez compris, Les hommes de Laurent Tillie, Guillaume Gille et Vincent Collet ont tous assuré aujourd’hui pour rejoindre LEUR finale olympique samedi. Pour les basketteurs ce sera très tôt, à 4h30, pour ceux pour qui le ballon est plus petit ce sera en début d’après-midi, et pour les filles… demain est donc le grand jour. Bisou aux filles du hand hein, qui joueront la Suède à 10h pour une place en finale, mais on vous rappelle quand même que malgré notre amour pour le pentathlon moderne on reste un media basket alors remettons immédiatement la loupe sur la balle orange. Le rendez-vous phare de la journée de demain ? 13h, sur France Quelquechose, pour un France – Japon qui sent la poudre. En poule les Japonaises avaient pris l’ascendant sur les filles de Valérie Garnier, on mettra ça sur le compte du jetlag, mais depuis Marine Johannes, Gaby Williams, Sandrine Gruda et toute la clique ont clairement haussé le rythme. Une victoire autoritaire et obligatoire face au Nigeria, un gros combat mené contre les invincibles Américaines et une qualification à la calculette, puis ce match exemplaire face à la bête noire espagnole pour se hisser jusqu’en demi et s’offrir une revanche face à des Japonaises qui se prennent quand même beaucoup trop pour Steph Curry. Des Japonaises qui jouent à domicile mais disons que le public est assez silencieux, et les Bleues auront cette fois-ci l’avantage de savoir à qui elles ont affaire. Sarah Michel, Alix Duchet et Marine Fauthoux devront s’occuper de menotter les malades du parking, pendant que les spécialistes du scoring tâcheront de poursuivre sur leur belle lancée des trois derniers matchs.

Tout ça ? C’est donc à suivre demain à 13h, avec comme merveilleuse carotte… la même que chez les mecs, à savoir aller affronter Team USA en Finale, pour un remake de Londres il y a neuf ans, à une époque ou Céline Dumerc faisait quelques merveilles. Allez les filles, pour la France, pour le Grand Chelem.