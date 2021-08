La France en finale des Jeux Olympiques 2021 : get ready Team USA ! Apéro TrashTalk

Alors que l’émotion commence tout doucement à redescendre (pas vraiment mais bon), on se pose pour revenir sur cet énorme match des Bleus contre la Slovénie et ce qui nous attend samedi contre l’ogre américain. C’est parti pour l’apéro spécial Équipe de France !

Fantastique, magique et peut-être même bientôt historique, cette équipe de France continue de nous faire rêver dans ces JO. Toujours invaincue dans ce tournoi, la bande à Evan Fournier avait pourtant fort à faire contre Luka Doncic ce jeudi. Après un finish sous oxygène et une action en mode « main de Dieu » de Nico Batum, la France a finalement validé son billet pour la finale olympique ! Forcément, ça méritait bien qu’on revienne sur les perfs des uns et des autres et tout le monde y passe : de Luka Doncic à Rudy Gobert en passant par le facteur X Luwawu-Cabarrot. Maintenant que les Bleus ont passé l’obstacle slovène, ils ont l’occasion d’aller gratter la première médaille d’or aux JO de l’histoire du basket français ! Pour cela, il faudra terrasser Team USA. Battre les ricains pour la troisième fois en deux ans ? Pour la deuxième fois en quinze jours ? Compliqué mais pas impossible et on vous livre évidemment notre avis sur cette grosse finale à venir.

