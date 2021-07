La belle story du jour : comme maman en 1984, JaVale McGee veut être médaillé d’or avec Team USA

Le triple champion NBA JaVale McGee est un des renforts appelés avec Team USA, pour remplacer notamment Kevin Love. Un nouvel élément redoutable (ou pas) vient donc s’ajouter à l’armada américaine. Mais au-delà de ça, l’arrivée de McGee dans ce roster permet de sortir la boîte à souvenirs, sa mère remportant l’or olympique avec les États-Unis en 1984.

JaVale McGee a un parcours (très) atypique. De clown moqué qui amuse la galerie à triple champion NBA, il n’y a qu’un pas. Mais la folle carrière du grand pivot ne s’arrête pas là, puisque le voilà désormais dans le roster de Team USA pour les Jeux Olympiques. Rien que ça. Un bel accomplissement pour le joueur des Denver Nuggets, mais aussi certainement un rêve inespéré qui vient de se réaliser. Revêtir le maillot de son pays est toujours spécial, mais le faire après sa propre mère l’est sans doute encore plus. Pamela McGee, la maman de JaVale, a en effet participé à plusieurs compétitions avec Team USA au début des années 1980, dont les Jeux de Los Angeles en 1984, où elle remportera l’or olympique. De quoi donner des idées au fiston, qui est en train de se construire un palmarès assez costaud mine de rien dans son costume de role player. Il y a quelques années, qui aurait sérieusement pu penser (en étant totalement sobre bien sûr) que JaVale McGee serait un athlète olympique avec la grande équipe américaine, le tout après avoir remporté trois bagues NBA ? La réponse est simple : personne.

JaVale McGee will be one of the replacements for Team USA at the Olympics, per @wojespn.

McGee's mother, Pamela, won a gold medal with Team USA in the 1984 Olympics.

Like mother, like son 👏 pic.twitter.com/57FAxciHYZ

— ESPN (@espn) July 16, 2021