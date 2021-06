Replay : la NBA Draft Lottery 2021, réactions à chaud !

Cette nuit la Lottery a livré ses secrets, et à 2h30 du matin la fanbase toute entière des Pistons s’est réunie pour faire péter quelques feux d’artifice. Ce matin certains ont le smile, d’autres beaucoup moins, et comme d’habitude l’évènement a en tout cas été vécu en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk. Envoyez le replay, et rendez-vous le 29 juillet pour la Draft !

Pistons, Rockets, Cavs, Raptors, Magic, Thunder, et ainsi de suite. On connait donc l’ordre de la prochaine Draft, qui devrait sans trop de doutes envoyer el famoso crackito Cade Cunningham dans le Michigan. Des Pistons bien heureux de poursuivre la reconstruction de la franchise avec l’un des prospects les plus attendus de sa génération, alors que juste derrière les Rockets, les Cavs ou, plus étonnamment, les Raptors s’en sortent plutôt très bien. Pas vraiment le cas du Thunder par contre, rétrogradé en 6 et dont l’opération tanking prend un petit coup dans l’aile cette nuit.

Des sourires, quelques moues bien logiques, et un tirage au sort vécu en direct avec toutes les explications du moustachu le plus éphémère de l’histoire de Twitch. Tout ce qu’il faut pour comprendre les tenants et aboutissants de cette Lottery 2021, et l’occasion de revivre l’annonce dans les conditions du direct, en mangeant tes biscottes ? Ne dis pas merci, c’est la maison qui offre !