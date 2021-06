Réactions à chaud : le Game 7 d’anthologie entre Nets et Bucks… envoyez le replay !

On avait déjà lâché nos réactions à chaud après le Game 5 sensationnel de Kevin Durant face aux Bucks il y a quelques jours. Impossible de ne pas faire pareil pour le Game 7 vu le scénario de ce dernier. En même temps, comment voulez-vous dormir après ça ?

Un Game 7 de Playoffs, c’est toujours quelque chose de spécial. Un Game 7 qui se termine en prolongation après un shoot venu de l’espace de la part de l’un des meilleurs joueurs all-time, ça l’est encore plus. Comme vous, on ne pouvait pas aller se coucher après ça, alors on a décidé de faire un débrief à chaud pour partager nos émotions et nos analyses par rapport à cette fin de série épique entre les Nets et les Bucks. Une série finalement remportée par Giannis Antetokounmpo et sa bande. Milwaukee a effectivement arraché la win 115-111 pour valider son ticket pour les Finales de Conférence Est, où la franchise du Wisconsin rencontrera les Sixers ou les Hawks.

