Preview de la soirée NBA Playoffs : fun fact, “Frayeur à Los Angeles” n’est pas le nom du dernier navet avec Bruce Willis

Cette soirée de Playoffs NBA nous réserve 3 matches et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains jouent (déjà) très gros. Si les Nets ont assuré leur premier match avec une bonne prestation du Big Three Harden-KD-Kyrie, du côté des Angelinos, ça tire la gueule. Les Lakers ont concédé une première défaite face aux Suns d’un Devin Booker en feu et d’un Chris Paul diminué. Les Clippers, de leur côté, ont laissé Luka faire son show et repartir avec la victoire. Les deux rivaux vont devoir cravacher : Alerte à Malibu !

1:30 : Nets – Celtics : On va beaucoup attendre de Jayson Tatum après son match mi-figue, mi-raisin. S ans défense et sans Jaylen Brown, Boston en aura besoin si les Verts veulent repartir avec la victoire. Pour cela, les hommes de Brad Stevens devront se farcir le trio de Brooklyn. Amis Celtes, on vous laisse allumer un cierge au cas où : on ne connait pas grand-monde qui mise sur vous ce soir. Ok, présenté comme ça, on dirait un petit peu la clique des petits Sixièmes qui veut défier celle des Terminales. Mais bon, sur un malentendu…

4:00 : Suns – Lakers : Sûrement le main event de la soirée. Les Champions en titre voudront prendre leur revanche sur des Phoenix Suns épatants. Chris Paul sera finalement de la partie pour disputer ce match, lui qui s’était blessé à l’épaule au Game 1. Les Lakers vont devoir se rebeller avec en première ligne Anthony Davis qui s’est complètement fait manger par le tandem Crowder-Ayton lors du premier affrontement. LeBron n’a pas non plus été étincelant et va devoir montrer à Mikal Bridges comment se comporte un des meilleurs joueurs de l’histoire dos au mur. Le duo Ayton-Booker des Suns voudra rééditer la performance d’avant-hier. Le pivot voudra notamment se prouver qu’il postule à l’élite des Big men de la Ligue pour les prochaines saisons. Booker voudra lui montrer que si l’âme de Kobe est dans le Staples Center, son jeu est dans le corps de Devin Armani Booker durant ces Playoffs.

4:30 : Clippers – Mavericks : Le duo PG-Kawhi n’a pas assuré samedi lors de l’ouverture des Playoffs et une défaite ce soir pourrait les placer définitivement dos au mur. Les deux superstars des Clippers ont lancé des grosses briquasses (3/14 à 3 points à deux) et sont dans l’obligation de réagir . Comme si le fantôme de la série de l’an dernier était revenu, Doncic a fait la totale à la défense des hommes de Tyronn Lue. Bien accompagné par les performances de Dorian Finney-Smith et Tim Hardaway Jr, Luka devra encore hisser le niveau pour repartir de Los Angeles avec 2 victoires car les Clippers sont énervés et ils devraient passer à la vitesse supérieure. Lue fera peut-être un peu plus appel au duo Zubac-Ibaka, sous exploité au match 1. À voir également comment jouera Kristaps Porzingis, pas non plus dans le coup après avoir inscrit 14 points à 30% au tir.

Les franchises menées 1-0 devront mettre le coup de collier pour ne pas se retrouver dans la situation embarrassante d’être dans l’obligation de gagner. Les Lakers et les Clippers ont tout particulièrement la pression sur leurs épaules et les quatre stars de ces franchises vont devoir montrer les crocs dans ce Game 2. Généralement, ce genre de situation avec de grands joueurs comme LeBron ou Kawhi donne de grands moments de playoffs. Rendez-vous à 1:30 pour attaquer les hostilités.