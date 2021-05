Preview de la soirée NBA : Milwaukee et Portland veulent faire le break, et on ne parle pas de la bagnole avec un grand coffre

Les Playoffs 2021 prennent ce soir leur rythme de croisière. Passé un premier week-end plutôt intense et dur à gérer pour les organismes, on reprend les bonnes habitudes avec des horaires normales, à savoir… la nuit, car pour nous le jour c’est la nuit enfin bref on s’est compris. Ce soir ? Deux franchises déjà sous pression, et deux autres en quête de break.

1h30 : Bucks – Heat : après un premier match incroyable d’intensité et finalement remporté par les Bucks grâce à un game winner de Khris Middleton, Miami se doit de réagir. Il faudra pour cela éviter un 10/50 au tir du trio Butler / Adebayo / Herro, alors qu’en face Giannis Antetokounmpo tentera de dominer un peu plus face à une défense qui le connait trop bien. Déjà une belle occasion pour les Bucks de taper très fort du poing sur la table, et un Heat quasiment obligé de gagner pour continuer à vivre dans cette série. Kevlar et mornifles au menu, rendez-vous à 1h30.

4h : Nuggets – Blazers : décor un peu différent pour ce match, avec des Blazers qui ont profité du Game 1 pour récupérer – déjà – l’avantage du terrain, et donc des Nuggets dans l’obligation de remettre les pendules à l’heure. La puissance de feu est du côté de Portland mais le statut de daron est censé appartenir à Denver et à un futur MVP qui ne s’en verra pas remis en cause mais pour qui une élimination sèche au premier tour ferait moche sur le CV. Pour s’en sortir ? Un 38/17 ne suffira pas, alors on enfile la cape de Super Glouton et on se met à table, faute de quoi les hommes de Mike Malone pourraient la quitter plus vite que prévu.

Deux petits matchs mais deux chocs à l’enjeu déjà critique. A 2-0 tu dors tranquille, à 1-1 partout t’es aux abois, à 0-2 t’as les yeux grands ouverts toute la nuit. A Giannis et Dame de faire respecter leur loi, à Jimmy et Niko de taper du poing sur la table et nous, bah nous on sera là pour voir tout ça en direct, comme chaque soir, évidemment.