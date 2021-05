Preview Warriors – Grizzlies : les Playoffs ou les vacances alors… qui veut d’un Game 7 avant l’heure ?

Si vous n’avez pas encore mis votre réveil à 2h58 cette nuit, on vous conseille de le faire tout de suite car il y a un événement à ne pas rater qui se profile à l’horizon. Vous aimez les matchs à enjeu ? Vous aimez les rencontres sans lendemain ? Ce Warriors – Grizzlies est définitivement fait pour vous, car il y a un spot en Playoffs à aller chercher.

C’est le genre de sentiment qu’on apprécie particulièrement en tant que gros passionné de basket NBA. Vous savez, ce sentiment mélangeant excitation et impatience à quelques heures d’un match capital. On n’est pas encore en Playoffs, et on n’est pas sur un Game 7, mais c’est tout comme. C’est ça la magie du play-in tournament. Si ce dernier a produit son petit lot de matchs claqués se terminant à +30 ou pas loin, la rencontre de ce soir au Chase Center de San Francisco a le potentiel pour nous faire vibrer jusqu’au bout du bout. D’un côté, les Warriors sortent d’une défaite rageante face aux champions en titre, une défaite de trois petits points alors qu’il y avait la place pour décrocher la qualif’ directement. De l’autre, les Grizzlies connaissent déjà l’atmosphère d’un match à élimination puisqu’ils devaient absolument l’emporter face aux Spurs mercredi pour continuer à croire aux Playoffs. C’est ce qu’ils ont fait, et ils débarquent aujourd’hui en Californie avec la ferme intention de prolonger leur séjour à l’Ouest du côté de Salt Lake City. Le vainqueur de la rencontre de ce soir ira effectivement affronter au premier tour le leader de l’Ouest en saison régulière, à savoir le Utah Jazz, tandis que le perdant rentrera chez lui pour faire ses valises direction Cancun. 48 minutes à jouer, 48 minutes pour performer, 48 minutes pour valider son ticket, c’est vraiment tout ce qu’on aime.

Déjà éliminés aux portes des Playoffs l’an dernier dans la bulle, les Grizzlies de Ja Morant ne veulent pas revivre ça. Déjà cramés par Stephen Curry lors du dernier match de la saison régulière il y a cinq jours, les Grizzlies ne veulent pas revivre ça non plus. On se demande tous ce que le Chef nous prépare pour la rencontre de ce soir, et les yeux seront clairement rivés sur lui. Autant les yeux des fans que ceux des défenseurs de Memphis, en particulier Dillon Brooks, atout défensif numéro un des Grizzlies. Cela va de soi mais si les hommes de Taylor Jenkins veulent avoir une chance de passer, ils devront challenger Steph un minimum et le faire sortir de sa zone de confort. Le problème, c’est que le mec est tellement fort que sa zone de confort est immense et parfois il n’y a juste rien à faire. Demandez donc aux Lakers. Maintenant, ce qui pourrait bien faire la différence, c’est le niveau auquel évolue le supporting cast de Curry ce soir. On peut compter sur Draymond Green pour donner de la voix, diriger l’ensemble de la défense et faire fonctionner l’attaque comme il faut. On peut compter aussi sur l’expérience d’un Kevon Looney, qui peut faire du bien dans ce genre de match, et il sera important pour tenter de canaliser le bûcheron Jonas Valanciunas. Mais est-ce qu’Andrew Wiggins sortira le même type de perf’ que face aux Lakers ? Est-ce que les Jordan Poole, les Juan Toscano-Anderson, les Kent Bazemore vont continuer à apporter leur précieuse contribution ? Si les réponses à ces questions sont positives et si Golden State parvient à limiter les pertes de balle contrairement à mercredi, ça devrait rouler pour les Californiens. Mais attention, les Grizzlies ne seront clairement pas là pour faire de la figuration. Si l’expérience ne joue pas vraiment en leur faveur, ils ont la dalle ainsi que le talent nécessaire pour arracher la qualification sur le parquet des Warriors. Ils devront certes se montrer plus adroits qu’il y a cinq jours (6/25 à 3-points), surtout Ja Morant si les Dubs le laissent une nouvelle fois wide open, mais en matière d’énergie et d’intensité, Memphis répondra présent.

Warriors – Grizzlies, 3h du matin au Chase Center de San Francisco, le tout pour une place dans le Top 8 de l’Ouest et un affrontement face au Utah Jazz. Difficile de demander mieux pour bien se chauffer avant le début officiel des Playoffs samedi.