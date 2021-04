Joe Johnson va effectuer un workout avec les Bucks : Milwaukee prépare les bas de contention pour Papy Joe

A 39 ans, Joe Johnson fait de la résistance. Aperçu avec Team USA aux côtés d’Isaiah Thomas en février, il n’a toujours pas tiré un trait sur ses espoirs de retour en NBA. On pourrait même le revoir très vite sur un terrain de basket, et on ne parle pas de celui d’une maison de retraite.

Iso Joe, l’un des plus grands snipers du XXIè siècle, va renfiler ses sneakers pour réaliser un workout avec les Milwaukee Bucks selon les informations de HoopsHype. De quoi surprendre pas mal de monde, on le conçoit. Il faut dire que son dernier match NBA remonte à 2018 chez les Rockets. Coupé par Houston, on l’a ensuite vu jouer en BIG3 où il a prouvé qu’il avait encore le niveau pour rouster des pré-retraités. C’est ce qui a motivé les Pistons à lui proposer un essai en 2019. Finalement, le test n’est pas concluant et Joe Johnson se fait couper avant le début de la saison. En même temps, quand vous avez le choix entre Christian Wood et Joe Johnson, vous réfléchissez quelques minutes, le temps de trouver la meilleure formulation pour remercier Joe Cool. Cependant, on peut se moquer autant qu’on veut – et on ne se gène pas -, mais pépère tourne tout de même en 16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne en carrière. Même s’il ne faut pas espérer de tels chiffres de sa part aujourd’hui, il peut encore faire un peu de bien à Milwaukee pour soulager les starters au sein du second ou du third unit.

REPORT: Joe Johnson is attempting an NBA comeback, via @MikeAScotto LOVE to see it. ISO Joe. ✊ pic.twitter.com/Z9pcVQPlef — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 13, 2021

Les Bucks ont donc senti l’opportunité de se renforcer et ont proposé un workout à Joe Johnson. Étant donné que Milwaukee dispose d’un place de disponible dans son roster, autant en profiter pour préparer dans les meilleures conditions la course aux Finales NBA, parce que c’est clairement l’objectif de cette équipe menée par le double MVP en titre. Joe peut leur apporter un sacré paquet de conseils, lui qui a participé à pas moins de 120 matchs de Playoffs sur ses 17 années passées en NBA. De plus, un peu de spacing, du shoot et de petites séquences d’isolations ne vont pas faire de mal à ce banc des Bucks. Si toutefois le workout se déroule bien et que Joe Joe est pris dans l’équipe. Il faudra alors prévenir Coach Bud de prendre encore plus de précautions avec son vétéran qu’avec le reste de l’effectif car un trop gros nombre de minutes pourrait le griller. On peut faire confiance au COY 2019 pour cela, lui qui n’a pas un joueur au-dessus des 34 minutes de jeu cette saison.

Joe Johnson pourrait bien faire son retour en NBA, chez les Bucks qui plus est. Une bien belle façon de refermer proprement son chapitre de basketteur professionnel, près de trois ans après sa dernière apparition pour un simple match de saison régulière avec Houston.

Source texte : HoopsHype