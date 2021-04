Les meilleures actions de la semaine en NBA : la vengeance est un plat qui se mange froid pour Karl-Anthony Towns

Après la chasse aux œufs de ce weekend, on se pose quelques minutes pour regarder ensemble les compilations hebdomadaires de la NBA. En vedette cette semaine, un giga poster de Karl-Anthony Towns sur Joel Embiid mais aussi Draymond Green qui se prend pour Steph Curry et Russell Westbrook qui vole sur Bismack Biyombo.

TOP PLAYS

On commence comme d’habitude avec les meilleures actions de la semaine et cette fois-ci c’est Jaxson Hayes qui ouvre le bal. Le monsieur étend son bras tel l’homme-élastique des 4 fantastiques pour reprendre le ballon et dunker en alley-oop. Après avoir performé dans l’un des derniers Shaqtin, Russell Westbrook vient inonder toutes les autres compils. Son dunk sur Bismack Biyombo, qui a fait le tour de la planète toute la semaine, est bien évidemment à retrouver dans les Top Plays. On assiste ensuite à un duel Karl-Anthony Towns vs Joel Embiid. Si les deux ont réussi à prendre le pas sur l’autre, le dunk du Chat va quand même rester dans toutes les mémoires. Talen Horton-Tucker enflamme le duel de la Californie entre les Lakers et les Kings avec un dunk surpuissant qui a laissé de marbre toute la team de Sacto. Jaylen Brown en fait de même face à la défense de Houston (si tant est que les Rockets en ont encore une). L’inévitable Ja Morant fait aussi ses apparitions syndicales. Le meneur des Grizzlies se joue de Rudy Gobert puis des Rockets (encore eux). Curry fait du Curry face à Chicago et cette phrase se suffit à elle-même. Blake Griffin montre ses talents de passeur pour ses premiers matchs avec Brooklyn. Jouant l’un face à l’autre, Jusuf Nurkic et Giannis Antetokounmpo se sont amusés à écrabouiller les cercles dans un Blazers-Bucks de folie. On conclue ces Top Plays par le shoot du logo marqué par Draymond Green. C’est tout le banc des Warriors qui part en sucette. Et Kristaps Porzingis, que l’on retrouve dans la vidéo suivante, embarque tous les jeunots du Thunder sur son passage.

TOP DUNKS

Une compilation NBA de qualité où l’on va retrouver bien sûr le KAT et Russ West. Autre gros dunkeur qui a marqué les esprits cette semaine, Bam Adebayo qui reprend un bon lob d’Oladipo et enfonce le ballon dans le panier des deux mains. Notre Rudy Gobert en claque aussi un joli contre Memphis, à bout portant. Jerami Grant postérise Robert Covington et obtient la faute en bonus. Donovan Mitchell, dans ses œuvres, part du sommet de la ligne des 3-points pour conclure avec un slam monstrueux. Obi Toppin est un joueur de qualité au rebond, et il le prouve. Le dunk de Devin Booker contre OKC a été aussi l’un des événements de la semaine écoulée. Alex Caruso y va aussi de son gros slam, de quoi bien égratigner l’orgueil des fans des Kings. Naz Reid dégomme trois joueurs des Grizzlies pour rentrer un dunk surpuissant. Mais que dire du dunk arrière d’Aaron Gordon, qui s’illustre de la plus parfaite des manières dans sa nouvelles équipe. On dit merci à Nikola Jokic pour le caviar au passage. Le point d’exclamation de cette compil est signé Dejounte Murray auteur d’un dunk de … non c’est bon, on a déjà le jeu de mots.

Deux grosses compilations bien garnies cette semaine en NBA. La qualité et la quantité y sont encore très présentes. Rendez-vous la semaine prochaine pour des doses supplémentaires.