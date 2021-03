March Madness : UCLA continue son parcours magique, Gonzaga son parcours parfait, et rendez-vous ce week-end pour le Final Four !

En NBA, la nuit dernière ne fut pas très animée puisqu’on avait que quatre matchs au programme. L’occasion de jeter un œil attentif au basket universitaire, avec la deuxième partie de l’Elite Eight. Après Baylor et Houston lundi, c’est UCLA et Gonzaga qui ont décroché leur ticket pour le Final Four. Allez, récap !

Elle a commencé au First Four, la voilà au Final Four. L’université d’UCLA, l’un des programmes les plus prestigieux du basket NCAA mais dans l’ombre ces dernières années, est de retour en pleine lumière. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Bruins sont allés taper Michigan à l’arraché – 51-49 – sous l’impulsion d’un Johnny Juzang impérial, auteur de 28 points au total malgré un bobo à la cheville pour porter les siens vers un upset comme on les aime. On n’a rien contre les Wolverines de Juwan Howard hein, c’est juste que l’histoire est trop belle pour cette équipe qui est rentrée dans le tournoi final par la petite porte et qui enchaîne les exploits. C’est la première fois depuis 2008 que les Bruins atteignent le dernier carré, à l’époque Russell Westbrook et Kevin Love portaient le maillot d’UCLA. Et la version 2021 des Bruins possèdent désormais l’opportunité d’emmener le programme californien en finale nationale pour la première fois depuis 2006, dans le but de remporter le 12e titre de son histoire après celui de… 1995. Mais pour cela, il faudra réaliser un plus grand exploit encore que celui de battre Michigan, tête de série #1 de la East Region. Parce que désormais, c’est Gonzaga qui se dresse sur la route des Bruins. Les Bulldogs, invaincus cette année, ont enchaîné une 30e victoire contre USC, le tout sans trembler (85-66). Le Frenchie Joel Ayayi a été plutôt discret (9 points, 6 rebonds, 3 passes), mais le trio Jalen Suggs – Corey Kispert – Drew Timme a fait la diff’ (59 points en tout). Trop solide, trop fort pour les Trojans d’Evan Mobley.

Dans l’autre partie du bracket, Houston et Baylor ont fait le boulot lundi. À l’image des Bruins, les Cougars de H-Town possèdent une vraie histoire mais peu d’exploits à signaler ces dernières années. Mais 2021 n’est pas une année comme les autres. Dominants en première période face à Oregon State, Houston a un peu flippé en seconde mais a tenu le coup pour s’imposer 67-61 en se basant comme souvent sur sa défense ainsi qu’une domination au rebond. Côté Baylor, on va assister à une première participation au Final Four depuis 1950, on a envie de dire « enfin » d’autant plus que l’université située à Waco dans le Texas restait sur plusieurs déceptions ces dernières années (élimination au stade de l’Elite Eight en 2010 et 2012). Les Bears ont écarté l’université de l’Arkansas 81-72 derrière notamment les 22 points de MaCio Teague et le polyvalent Davion Mitchell (12 points, 6 passes et gros impact défensif). Comme Houston, Baylor a d’abord dominé les débats avant de transpirer un peu, les Razorbacks ne lâchant rien. Les Cougars et les Bears vont désormais vouloir montrer leur meilleur visage et plus de constance au cours du prochain match pour décrocher leur ticket pour la finale nationale.

Timme (15pts) & Suggs (13pts) were BALLING in the 1st half 💪@ZagMBB #MarchMadness pic.twitter.com/IDpZXQ504Z — NCAA March Madness (@marchmadness) March 31, 2021

Johnny Juzang (18pts) was LIGHTS OUT in the 1st half ♨️@UCLAMBB #MarchMadness pic.twitter.com/Oku07qA28v — NCAA March Madness (@marchmadness) March 31, 2021

Les résultats de l’Elite Eight

Oregon State #12 – Houston #2, 61-67

Arkansas #3 – Baylor #1, 72-81

USC #6 – Gonzaga #1, 66-85

UCLA #11 – Michigan #1, 51-49

Most Outstanding Players

Midwest Region : Ethan Thompson (Oregon State)

South Region : Davion Mitchell (Baylor)

West Region : Drew Timme (Gonzaga)

East Region : Johnny Juzang (UCLA)

Le programme du Final Four

Houston #2 – Baylor #1, 23h14, samedi soir

UCLA #11 – Gonzaga #1, 2h34 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche

Rendez-vous samedi donc, pour le fameux Final Four qui devrait nous offrir son lot d’émotions fortes. Baylor, Houston, Gonzaga, UCLA, quatre équipes, quatre parcours aussi beaux que différents, mais un seul objectif désormais. Décrocher deux victoires de plus pour marquer l’histoire.