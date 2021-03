NBA Top 10 du jour : Russell Westbrook a été sans pitié avec Bismack Biyombo, âmes sensibles passez votre chemin

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Chris Paul, passe dans le dos pour Dario Saric, juste un autre jour au bureau.

#9 : Michael Porter Jr. peut aussi impacter en défense, Seth Curry l’a découvert cette nuit.

#8 : les Clippers ont chié dans la colle face au Magic, mais Ivica Zubac a fait en sorte de figurer dans le Top 10.

#7 : Jamal Murray a joué un petit tour de magie à Matisse Thybulle.

#6 : passé de Chicago à Washington, Chandler Hutchison n’a pas perdu de temps pour se montrer dans la capitale.

#5 : y’a du monde pour distribuer le caviar à Denver. Quand ce n’est pas Nikola Jokic, c’est Jamal Murray.

#4 : Robin Lopez, merci d’exister.

#3 : Jamal Murray au alley-oop pour Aaron Gordon, voilà le genre de phrase qu’on risque d’écrire pas mal ces prochains temps.

#2 : Kawhi Leonard au poste bas, comme d’habitude ça fait mal.

#1 : Russell Westbrook a littéralement escaladé Bismack Biyombo. Vi-o-lent.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.