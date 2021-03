Terry Rozier et De’Aaron Fox élus joueurs de la semaine : il n’y a pas que les All-Stars qui savent faire le show

Lundi soir oblige, la NBA vient de dévoiler les deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Terry Rozier à l’Est et De’Aaron Fox à l’Ouest. Petite spécificité, c’est la première fois de la saison que les deux joueurs élus ne sont pas All-Stars.

Une première pour Terry Rozier et une première pour les Hornets depuis 2019 et un certain Kemba Walker. Rozier a mené son équipe à un bilan de 3 victoires pour 1 défaite avec des moyennes plus que sérieuses : 24 points à 47% au tir dont 39,5% à 3-points, mais aussi 5,5 passes et 5,3 rebonds. Grâce aux performances de Scary Terry, les Hornets sont à la quatrième place de la Conférence Est. Une position que personne n’avait prédit pour les Frelons de Michael Jordan, eux qui n’ont pas participé aux Playoffs depuis maintenant cinq saisons. Charlotte est à 6 victoires en 10 matchs depuis la reprise post All-Star Game. Rozier a été plus que régulier tout au long de cette semaine. 24 points, 6 passes et 3 rebonds face aux Spurs, 25/4/3 face aux Rockets, 26/11/5 face à Miami – il vient là d’établir son record de passes sur un match – et 22/1/10 face à Phoenix. Il est également le premier joueur des Hornets à avoir atteint les 300 paniers à 3-points inscrits en un si court laps de temps. Désolé Kemba Walker, mais il semblerait bien que ton passage chez les Frelons soit déjà de l’histoire ancienne. Charlotte pourra compter sur son patron pour assurer en l’absence de LaMelo Ball, absent depuis le 21 mars à cause de sa fracture au poignet.

24.3 PPG

47 FG%

20PT Consecutive Double-Doubles

Fastest player in Hornets franchise history to hit 300 three-pointers

Deuxième fois de sa carrière que De’Aaron Fox décroche la récompense hebdomadaire du joueur de la semaine – la deuxième fois cette saison, preuve de ses performances remarquables. Et forcément, quand vous combinez grosses stats et victoires collectives, vous avez là le parfait combo pour gagner le trophée. Mouillez-vous bien la nuque avant de lire sa ligne de stats. 36,8 points à 64% au tir, 5,5 passes, 3,5 rebonds et 2 interceptions pour couronner le tout. Avec une pointe à 44 points face aux Warriors, les concurrents directs pour accéder au Play-in, ce qui est tout simplement son record de points inscrits en carrière. Car oui, les Kings ne sont qu’à la 11ème place de la Conférence Ouest mais sont sur une dynamique qui laisse présager qu’il faudra les compter dans les équipes potentiels pour le Play-in. Autre fait notable, lors de la victoire des siens contre les Cavs dimanche, Fox a inscrit 20 de ses 36 points dans le dernier quart-temps : clutch. À continuer comme ça, il pourrait être dans la discussion du prochain All-Star Game. Enfin d’ici là, on souhaite surtout aux Kings de continuer sur leur lancée et d’atteindre enfin les Playoffs, une compétition qui les fuit depuis la saison 2005-2006.

4-0 record

36.8 PPG

5.5 APG

2.0 SPG

64% from the field

On a donc eu droit aux nominations de deux phénomènes pas forcément habitués à ces récompenses et surtout deux joueurs non All-Stars. Terry Rozier obtient ici sa première récompense de joueur de la semaine. Pour De’Aaron Fox, c’est une deuxième en deux mois, et il se pourrait bien que ce ne soit pas la dernière de la saison.