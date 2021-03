NBA Top 10 du jour : Isaiah Roby ne passera pas ses prochaines vacances en Lettonie

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : John Wall nous a offert un nouveau concept de contre : la bâche sangsue. Vu le résultat, on vous le recommande.

#9 : Blake Griffin ne mettait pas un pied devant l’autre à Detroit et le voilà en train de faire des no look pass à Brooklyn… Jouer avec des superstars, ça motive.

#8 : On peut lâcher une super défense et se prendre quand même un tir du logo, OG Anunoby l’a bien compris cette nuit.

#7 : James Harden qui part en drive et lance la balle dans les airs. La suite ? Spoiler : vous le savez déjà, DeAndre Jordan pour le slam !

#6 : Jonas Valanciunas (2m13) se prend un putback par Jae’Sean Tate (1m93) ! Comme quoi, c’est pas toujours la taille qui compte.

#5 : Tir du logo épisode 2 : Draymond Green avait visiblement pris la potion magique de Steph Curry sur ce tir improbable en bout de possession.

#4 : Dans une autre vie, Ja Morant serait sans doute un acrobate de malade mais dans celle-ci, il nous sort juste des reverse lay-ups d’un autre monde avec deux défenseurs sous le menton.

#3 : C’est le Gobert report ! Merci Darius Garland mais t’as oublié ton ballon en tribune visiblement. Get that shot out of here.

#2 : Daniel Theis qui fout un alley-oop sur la tronche de James Wiseman, c’est un souvenir qu’on va garder longtemps.

#1 : Ne jamais laisser Kristaps Porzingis prendre de la vitesse avant d’attaquer le cercle, Isaiah Roby va s’en rappeler. Moses Brown est là juste pour finir sur la photo.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.