Carmelo Anthony désormais 12ème scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA : next step ? Hakeem Olajuwon !

Quelques jours seulement après avoir déposé Dominique Wilkins, Melo vient donc de s’occuper du cas Oscar Robertson pour devenir le 12ème scoreur le plus prolifique de l’histoire. Un nouveau milestone pour le tonton de 36 ans qui, si tout se passe bien, pourrait rentrer dans le Top 10… avant la fin de saison.

Si LeBron James est toujours le meilleur joueur du monde à 36 ans et si Chris Paul est toujours le meneur et le général d’une équipe qui vise les hauteurs de l’Ouest, Carmelo Anthony n’est pas à plaindre non plus puisque l’ailier, qui va sur ses 37 ans, a retrouvé un second souffle à Portland dans un rôle de… sixième homme. Melo continue, malgré son statut de grand-père de la Ligue, de mettre des buckets et c’est donc au tour d’Oscar Robertson d’en faire les frais puisque l’ancien Knicks vient tout bonnement de dépasser le King du triple-double au classement des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire. Anthony passe donc douzième, avec 27 722 points au compteur, et quelques jours seulement après avoir dépassé Dominique Wilkins. Et comme un signe, c’est sur un fadeaway dont il est le seul à avoir le secret, et la faute qui va avec, qu’il a donc atteint ce nouveau milestone.

Un nouveau palier pour Melo qui, même si on le savait déjà, confirme toujours un peu plus être l’un des plus grands attaquants de l’histoire NBA. Surtout, avec sa moyenne actuelle de 12 points par match, la voie est libre pour aller chercher Elvin Hayes et sa dixième place mais, avant ça, il faudra néanmoins dépasser un certain… Hakeem Olajuwon et ses 26 946 puntos en carrière. Mais on a 100% confiance en Melo pour continuer à tirer (aucun doute sur ça) et continuer à rentrer ses tirs pour atteindre ce Top 10 si important pour n’importe quel joueur NBA. Un rêve qui n’est plus qu’à une poignée de switch, en attendant – peut-être, un jour – la bague qui le fuit depuis si longtemps et qui l’empêche pour l’instant de rentrer dans la plus haute sphère des légendes NBA.

Carmelo Anthony est un Hall of Famer certain et à bientôt 37 ans il continue à faire du sale aux défenses NBA. En passant douzième au classement des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire, Melo consolide sa place parmi le plus grands attaquants de l’histoire de la balle orange, demandez au Magic qui vient de se manger 23 points du bonhomme en sortie de banc.