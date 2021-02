Les highlights de Kevin Durant depuis le début de la saison : stoppez tout, le mec est juste beaucoup trop fort

On a tous un pote qui réussit tout ce qu’il entreprend et qui est un crack dans n’importe quel domaine. Eh bien, Kevin Durant est un peu ce genre de mecs, le meilleur des plus forts, celui qui peut mettre d’accord tout le monde par ses performances. On l’avait un peu oublié et l’ailier des Nets est en train de nous le rappeler avec la manière. Allez, on se pose et on profite de ses highlights depuis la reprise !

C’est fou à quel point la NBA file ! Après une saison complète éloigné des parquets, Kevin Durant a pu faire ses débuts avec les Nets fin décembre 2020. Aussi fort qu’avant, si ce n’est plus, le double MVP des Finales (2017 et 2018) nous a rappelé de bons souvenirs en faisant du KD. Pas du tout à sec, l’énergumène n’a pas changé et a encore gagné en propreté. Voir ses highlights est toujours aussi kiffant et flippant à la fois. On se rend très vite compte que le trentenaire n’a rien perdu de son talent et de son côté indéfendable. Les amateurs sont donc servis en 3-points en transition, step backs, dunks et pénétrations incontrables et autres bonbons fournis par le principal intéressé. On en aurait même eu encore un peu plus s’il n’avait pas été placé sous le protocole COVID pendant une semaine. En tout cas, les débats concernant le boss de cette équipe des Nets n’ont pas duré longtemps et si Brooklyn présente la meilleure attaque de la Ligue cette saison, ce n’est clairement pas dû au hasard. Déjà nommé Player of the Week la semaine dernière, KD s’inscrit également très clairement comme un sacré candidat au titre de MVP.

Kevin Durant est un OVNI, tout juste remis d’une rupture du tendon d’Achille, l’ancien du Thunder et des Warriors a tout de suite souhaité rappeler à tout le monde quel joueur il est. Performances de glouton à répétition et clutchitude toujours bien présente, on ne nous avait carrément pas menti sur la came au moment de son arrivée à Brooklyn !