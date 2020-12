Kevin Love touché au mollet et réévalué d’ici 3 à 4 semaines : l’habitué de l’infirmerie va voir ses coéquipiers s’éclater sans lui

Performants depuis l’entame de cet exercice 2020-21, les Cavaliers vont néanmoins devoir faire face à l’absence pour plusieurs semaines d’un de leurs seuls vétérans, Kevin Love. Un petit coup dur, mais ce sera l’occasion pour certains de se montrer un peu plus.

Les Cavaliers ont débuté cette nouvelle saison NBA sur les chapeaux de roues, remportant leurs trois premières rencontres avec la manière et abordant donc la réception des Knicks cette nuit en étant toujours invaincus. Cependant, une mauvaise nouvelle vient ternir cet excellent bilan provisoire. Pour cause, l’équipe a communiqué en fin d’après-midi plus de détails sur la nature de la douleur ayant obligé Kevin Love à quitter les parquets en plein second quart-temps lors du succès face aux Sixers (118 à 94) dimanche. Selon le rapport médical publié par la franchise et très vite confirmé par Shams Charania de The Athletic, l’ailier-fort de 32 ans a aggravé une blessure au mollet droit contractée lors de la présaison, et passera de nouveaux tests dans trois à quatre semaines pour réévaluer la situation. D’ici là, les Cavs vont devoir faire sans leur capitaine de route, l’un des uniques briscards du groupe. Le joueur bourré d’expérience qui peut apporter à un vestiaire jeune comme celui que J.B. Bickerstaff a entre les mains. Pour autant, l’inquiétude ne semble pas démesurée du côté de Cleveland puisque Love n’était pas jusqu’ici l’un des éléments-clés du début de saison réussi. Tournant à 9,5 points et 33% au tir, 6 rebonds et 2,5 passes en 23 minutes de jeu lors des deux premières rencontres disputées, l’ancien lieutenant de LeBron James ne représente pas l’avenir de la franchise. Tout le contraire des éléments appelés à le remplacer lors de sa période d’indisponibilité, qu’elle soit prolongée ou non.

Cavaliers forward Kevin Love will be re-evaluated in 3-to-4 weeks with a right calf strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2020

Pendant que Love, grand habitué des absences plus ou moins longue durée, poursuivra son interminable partie de Docteur Maboul, d’autres joueurs des Cavaliers pourront marquer des points. Pour sa rotation intérieure, Bickerstaff répartissait jusqu’alors les temps de jeu entre les duos Kevin Love – Andre Drummond et Larry Nance Jr. – JaVale McGee, auxquels on peut ajouter le polyvalent Cedi Osman, trimballé entre les postes 3 et 4 et devenu une véritable gâchette sur ce début de saison. Sans l’ancien des Timberwolves pour les prochaines semaines, Nance Jr. devrait vraisemblablement bénéficier d’un temps de jeu revu à la hausse en signe de récompense de ses bonnes performances actuelles, idem pour Osman, d’autant plus qu’Isaac Okoro est également absent et que l’incertitude règne autour de Kevin Porter Jr., lancé dans une carrière de gangster digne de GTA V ces derniers mois. Toujours est-il que le bon Love va observer depuis le banc, durant tout le mois de janvier au moins, les concurrents enchaîner et prendre confiance alors que son avenir reste incertain. Souvent dans les rumeurs, l’intérieur shooteur est pourtant toujours dans l’Ohio, la faute à un gros contrat que personne ne veut.

Au sein du début de saison séduisant des Cavaliers, l’annonce de cette absence de Kevin Love ne semble pas de nature à venir chambouler grandement les plans de J.B. Bickerstaff, mais va néanmoins permettre à Larry Nance Jr. voire Cedi Osman de bénéficier d’un temps de jeu revu à la hausse lors des prochaines semaines. Un mal pour un bien ?

Source texte : nba.com/cavaliers, The Athletic