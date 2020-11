Les highlights de la saison sophomore NCAA de John Collins : un poste 4 à Wake Forest ? En double-double de moyenne ? Hum hum

Coup d’œil dans le rétro comme dirait l’autre : nous voici au cœur de la saison 2016-2017. Les fans de Wake Forest, qui ont été habitués ces dernières années à sortir de gros meneurs (Chris Paul, Jeff Teague) n’ont plus vu de poste 4 dominant (à part James Johnson mais bon bref) depuis l’éclosion du meilleur joueur de tous les temps à ce poste : Tim Duncan. Mais voila, on vous présente aujourd’hui les images d’un jeune homme plein de talent dans sa deuxième saison avec les Demon Deacons : John Collins. Enchanté.

Le numéro 20 des Hawks aurait clairement dû prendre le numéro 19. En effet, 19, c’est la position à laquelle John Collins sera drafté par la franchise de Géorgie. 19, c’est aussi l’âge qu’il avait pendant cette fameuse deuxième saison pendant laquelle Collins a régalé les fans de l’université de Wake Forest. 19, c’est en plus sûrement le nombre de joueurs qui sont rentrés en pleurant après s’être fait postérisés par « The Baptist » pendant sa deuxième saison de NCAA. Car en 2016-17, le sophomore détruit tout sur son passage, et s’impose en effet comme l’arme offensive numéro une de son équipe, en montrant déjà les qualités qu’il développera par la suite sous les couleurs d’Atlanta en NBA. Au total, c’est tout simplement une saison en double-double avec plus de 19 points par match, auxquels on rajoute donc 10 rebonds de moyenne. Il est donc logiquement nommé dans la All-Team ACC et obtient le titre de MIP de sa conférence, ça c’est cadeau. Bon par contre, 19, ce n’est pas le nombre de tirs à 3-points réussis par le Johnny Coco pendant cette campagne, puisqu’il en aura en fait réussi.. zéro, pour une seule tentative. Quelques années plus tard on sait qu’il a progressé sur ce point, mais comme il détruit toujours autant les arceaux, on n’y fait même pas attention.

Allez, souvenirs de l’époque où John Collins n’était pas accro aux pilules qui font grandir et où il ne sautait pas au dessus d’avion en Dunk Contest, mais où il était déjà très, très fort. C’est offert par la maison, alors régalez-vous.