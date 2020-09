Preview Lakers – Nuggets, Game 2 : est-ce qu’on dit aux Nuggets qu’ils ne sont pas obligés d’être menés 3-1 pour commencer à jouer ?

Après la fessée reçue lors du Game 1, les Nuggets sont attendus au tournant cette nuit à 1h30 pour le deuxième match de ces Finales de l’Ouest. On sait qu’ils aiment jouer à se faire peur pour nous offrir de magnifiques remontadas, mais il serait préférable de ne pas laisser trop d’avance à des Lakers qui sont sérieux et concentrés, pas comme certains…

Allez, Game 2. Une petite fessée au Match 1 pour se réveiller et mieux s’ajuster pour les Nuggets ? En tout cas c’est ce qu’on leur souhaite *Laurent Paganelli voice*. Car même si on connaît les ressources de ces Pépites, moins on joue avec le feu, moins on se brûle. Est-ce qu’on peut donner un conseil à Mike Malone ? On se permet car après tout, nous sommes des Hexperts (ne jamais oublier le H majuscule). Peut-être que cette fois-ci, au lieu de s’adapter à 1-3, tu peux y aller à 0-1, ça évitera les mauvaises surprises. Voilà, c’est cadeau. Concrètement ça prend forme comment ? Eh bien déjà, si Anthony Abdul-Davis pouvait être limité à moins de 37 points, ce serait un bon début. Il a fait un chantier sur ce Game 1 et va être l’atout principal pour les Lakers en attaque. Denver doit absolument trouver l’arme pour le défendre. Paul Millsap n’est pas assez grand, Nikola Jokic pas assez mobile… il va y avoir du travail pour Mike Malone et ses assistants. Car autour, il y a du monde pour attirer l’attention de la défense. LeBron James est toujours en mode gestion totale, mais s’il se décide à passer en mode « je baisse l’épaule et je fonce au cercle », attention les yeux. D’une manière globale, les Nuggets devront retrouver la même intensité défensive qui a permis de museler des Kawhi Leonard et des Paul George sur de longues séquences. Ils en sont capables, maintenant, comme dirait Ichon, il suffit de le faire.

Pour ce qui est de l’attaque, pas de chance, Denver se heurte également à une top défense de la Ligue. Eh oui, on est à un stade de la compétition où rien ne sera facile. Il va donc falloir trouver le moyen de sortir ces Lakers de leur zone de confort. Car déjà que ça tournait bien en demi-finale de Conf’, il a fallu que Dwight Howard se la joue vintage pour faire un bordel lors de son retour. Forcément, c’était compliqué pour les Pépites, surtout quand on enchaîne les fautes en première mi-temps. On attend donc des Nuggets plus disciplinés, histoire de ne jamais laisser s’installer les Angelinos. Car pour ces derniers, la mission est simple. Réitérer le même genre de performance que lors du premier match, garder le curseur d’intensité très haut, et faire confiance au leadership du duo LeBron-AD pour les porter vers la win. Maintenant, peu importe le résultat, cette série ne sera pas finie après cette deuxième rencontre, même si les Lakers doublent la mise. Il sera cependant intéressant de voir comment va réagir Denver après la défaite initiale. Le combat ne fait que commencer, et on attend impatiemment la suite.

On va se caler tranquillement à 1h30 pour ce Game 2 qui s’annonce très intéressant. Est-ce que les Nuggets vont passer la vitesse supérieure ou en mode sado-maso ? À Jokic et ses potes d’en décider. En attendant, on profite de son dimanche et on prépare la cafetière pour la nuit, let’s go !