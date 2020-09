230€ à gagner avec un pari sur un Anthony Davis solide au rebond dans une nouvelle victoire des Lakers

C’est un nouveau dimanche soir de Playoffs NBA qui nous attend ! Finales de conférence obligent, il n’y a qu’une seule rencontre cette nuit dans notre grande ligue préférée. Il n’en reste pas moins que les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h30 : Lakers (1,31) – Nuggets (3,75)

Le pari principal du jour

Anthony Davis va prendre au moins 10 rebonds ET les Lakers vont gagner (2,30) : Davis a pris tout juste 10 rebonds lors du premier match ce qui est logique car Denver est solide dans ce domaine et les joueurs intérieurs des Nuggets aiment se balader dans le périmètre. Pour autant, avec la possible intégration de Dwight Howard dans le 5 majeur pour s’occuper de Jokic, Davis va devenir le premier garant de la bonne tenue du rebond californien. Il le sait et doit faire en sorte de ne surtout pas laisser trop de secondes chances aux Nuggets. Pour peu que le match soit plus serré que le game 1, ce qui est tout à fait imaginable, le temps de jeu d’AD sera sérieux – dans les 36 minutes – ce qui augmente les probabilités de le voir cueillir du ballon sous les cercles. Pour ce qui est de la victoire des Lakers, ils sont favoris donc on misera sur un LeBron James déterminé et des role-players qui font le boulot côté Angelinos.

Une autre cote tentante

Jamal Murray et Nikola Jokic font une performance à au moins 75 en cumulé (1,85) : on le rappelle, la performance c’est la somme des points, des rebonds et des passes décisives. Les deux stars des Nuggets savent qu’elles vont devoir envoyer du lourd cette nuit pour éviter de se retrouver menés 2-0. Les deux sont de gros scoreurs déjà, le Serbe est capable de passer et de prendre du rebond comme un goulu. Le Canadien peut aussi noirci sa feuille de stats au-delà du scoring. Cote tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).