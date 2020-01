207€ à gagner avec un pari sur les Pacers qui dominent Portland dans l’Oregon

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont huit rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h30 : Nuggets (1,63) – Rockets (2,30)

22h00 : Spurs (2,32) – Raptors (1,64)

00h00 : Hawks (1,84) – Wizards (1,98)

00h00 : Grizzlies (1,68) – Suns (2,15)

00h00 : Pelicans (1,96) – Celtics (1,86)

00h00 : Knicks (1,84) – Nets (1,97)

00h00 : Magic (2,50) – Clippers (1,52)

03h00 : Blazers (1,73) – Pacers (2,07)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 207€ sur votre compte (ou 197€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Les Pacers gagnent chez les Blazers (2,07) : avec huit victoires sur leurs dix derniers matchs, les Pacers (bilan de 30-16) font partie des équipes les plus chaudes du moment. Ils vont tenter de rester sur leur bonne dynamique du côté de Portland (19-27), qui a perdu trois de ses quatre dernières rencontres. Avec une cote à 2,07 pour Indiana, il y a clairement un coup à jouer, même si Malcolm Brogdon sera absent. Côté Blazers, CJ McCollum va jouer.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Les Nets remportent le derby de New York au Madison Square Garden (1,97) : en gagnant à Detroit hier, les Nets ont brisé une terrible série de défaites et affronter les faibles Knicks peut être un bon moyen d’enchaîner. C’est un derby donc tout peut arriver mais Kyrie Irving semble très chaud et il voudra sortir du lourd face au rival new-yorkais au MSG. Une victoire des Nets avec une cote à 1,97 ? Intéressant.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).