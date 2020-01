Happy Birthday Vince Carter : les meilleures actions de sa carrière année par année, c’est le cadeau du soir

Aujourd’hui, nous sommes le 26 janvier. Oui c’est bien, on sait lire un calendrier nous direz-vous. Cependant, c’est un jour spécial. Et oui, c’est en ce jour que le plus vieux joueur de la Ligue, Monsieur Vince Carter, fête ses 97 43 ans. L’occasion de revenir sur ses plus belles actions en carrière.

Vince Carter est un phénomène. Il affiche une longévité extrême et a su s’adapter au fur et à mesure des années pour conserver une place en NBA, lui qui est devenu le premier joueur de l’histoire à disputer un match sur quatre décennies différentes. Ça fout le vertige non ? Attendez, on a quelques chiffres supplémentaires pour vous. Huit franchises représentées, 22 saisons jouées, 547 défenseurs humiliés, 25 618 points marqués, 17 685 937 fans avec des étoiles dans les yeux et une planète conquise, celle du basket. Voilà un peu le palmarès du monsieur, qui a surtout accumulé des highlights de folie durant sa longue carrière. La preuve avec cette compilation réalisée par la chaîne YouTube de la NBA. En effet, elle regroupe les meilleures actions des 22 saisons qu’il a passées dans la Grande Ligue, au rythme d’une action par an. Cette vidéo va vous remettre en tête les dunks les plus légendaires du bonhomme. Et croyez-nous, c’est très très violent. Vous allez ainsi pouvoir revoir son alley-oop énorme sous le maillot des Raptors en 2000, ou alors son poster sur Ben Wallace en 2002. Carter aux Raptors, c’était quand même un sacré bâton sauteur, le mec avait des échasses à ressorts sous ses semelles. Fin 2004, il change de tunique mais pas d’habitudes en enchaînant les posters sous le maillot des Nets. Il accumulera ensuite les franchises en passant par le Magic, les Suns, les Mavericks, les Grizzlies, les Kings et les Hawks, tout en continuant à faire le spectacle malgré le poids des années.

Happy Birthday Vince, have a good one. On espère que tu vas bien fêter ça. En tout cas, nous on va tranquillement se poser pour regarder ton best-of, qui va nous rappeler beaucoup de souvenirs. Pfiou, que le temps passe vite.