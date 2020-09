Les NBA All-Rookie Teams ont été dévoilées : gros scandale, Bol Bol n’apparaît nulle part

Alors que les matchs de la nuit dernière ont apporté leur lot d’émotions, la NBA a également dévoilé les All-Rookie Teams de la saison. Qui est dans le premier cinq ? Qui est dans le second ? Qui brille par son absence ? Allez, on jette un œil.

Vous n’allez pas le croire, mais Ja Morant se retrouve dans la NBA All-Rookie First Team. Alors ça, on s’y attendait encore moins que le choke des Clippers. Blague à part, le phénomène des Grizzlies, récemment nommé Rookie de l’Année, est évidemment dans le premier cinq, lui qui a en plus été sélectionné à l’unanimité. Pas besoin de s’éterniser là-dessus, ni sur la nomination de Zion Williamson, qu’on attendait également malgré le faible nombre de matchs joués pour sa première saison NBA. Zion a été tellement impressionnant sur les 24 rencontres disputées qu’il mérite amplement sa place. Aux côtés des deux prodiges, on retrouve un autre Grizzly, à savoir Brandon Clarke, MVP de la Summer League de Las Vegas et remarquable de propreté pour ses grands débuts chez les pros. Si Morant et Jaren Jackson Jr. représentent le duo du turfu à Memphis, il faudra aussi surveiller l’ami Brandon car il a vraiment du ballon. Le rookie de Miami Kendrick Nunn, non drafté en 2018, a également gagné son ticket dans la All-Rookie First Team grâce à sa belle contribution au succès de Miami, tandis qu’Eric Paschall s’incruste dans le lot, lui qui a profité de la saison tanking des Warriors pour montrer ce qu’il avait dans le ventre.

Stats NBA All-Rookie First Team

Ja Morant (Grizzlies) : 17,8 points, 3,9 rebonds, 7,3 passes à 47,7% au tir en 31 minutes

Zion Williamson (Pelicans) : 22,5 points, 6,3 rebonds, 2,1 passes à 58,3% au tir en 27,8 minutes

Brandon Clarke (Grizzlies) : 12,1 points, 5,9 rebonds, 0,8 contre à 61,8% au tir (35,9 % de loin) en 22,4 minutes

Kendrick Nunn (Heat) : 15,3 points, 2,7 rebonds, 3,3 passes à 43,9% au tir (35% de loin) en 29,3 minutes

Eric Paschall (Warriors) : 14 points, 4,6 rebonds, 2,1 passes à 49,7% au tir en 27,6 minutes

Dans le deuxième cinq All-Rookie, on a un jeunot qui fait pas mal de bruit sur ces Playoffs 2020, à savoir Tyler Herro. Il aurait pu intégrer la All-Rookie First Team mais une longue absence début 2020 a probablement joué contre lui. Le sniper de Miami est accompagné par Coby White (Bulls) et sa touffe, le jeune Dino Terence Davis (non drafté en 2019), ainsi que P.J. Washington (Hornets) et le Japonais des Wizards Rui Hachimura. Voilà voilà pour la deuxième équipe de la classe biberon. Vous remarquerez quand même que certains brillent par leur absence. On pense par exemple à R.J. Barrett, désolé les fans des Knicks. Le troisième choix de la dernière Draft, derrière Zion Williamson et Ja Morant, a en effet été laissé de côté, la place du con étant pour lui puisqu’il a terminé onzième des votes, devant Matisse Thybulle. Certains parleront de snub, car il a quand même montré de bonnes choses malgré une grosse irrégularité et des pourcentages au tir assez faibles, mais les résultats sont ce qu’ils sont. On note aussi que six des dix premiers choix de la Draft 2019 n’ont pas été sélectionnés dans les NBA All-Rookie Teams. En effet, outre Barrett, c’est le cas également pour De’Andre Hunter (Hawks), Darius Garland (Cavaliers), Jarrett Culver (Timberwolves), Jaxson Hayes (Pelicans) et Cam Reddish (Hawks).

Les NBA Awards ont pratiquement tous été dévoilés, il ne reste plus que les All-NBA Teams et le MVP. Ça devrait tomber dans pas trop longtemps, alors restez au taquet et activez les notifs.

Source texte : NBA