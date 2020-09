Officiel, Lakers – Rockets en demi-finale de Conférence ! Le feu tous les soirs, et ça commence demain

Après avoir éliminé les Blazers sans trembler au premier tour des Playoffs, les Lakers attendaient tranquillement leur adversaire du second tour, les Rockets et le Thunder se battant jusqu’au bout du bout pour affronter le leader de l’Ouest. Finalement, c’est bien Houston qui a survécu, et ça promet une série explosive contre la bande à LeBron.

Oui, on aura droit à cette série entre Californiens et Texans. Une série opposant deux équipes radicalement différentes, avec deux des meilleurs duos de la NBA face à face. LeBron James et Anthony Davis à gauche, James Harden et Russell Westbrook à droite. Originaires de la Cité des Anges, le Barbu et Russ sont passés à deux doigts de la correctionnelle face à Oklahoma City, avec un Game 7 irrespirable qui a finalement basculé en leur faveur. BronBron et ses copains ont bien dû se marrer devant la téloche en voyant cette série du premier tour se terminer de façon WTF, mais ils vont très vite reprendre leur sérieux car ils savent que les Rockets représentent un challenge unique. Même si elles ont failli proposer un nouveau choke légendaire face au Thunder, les Fusées sont une équipe dangereuse, une équipe qui peut prendre feu offensivement tout en défendant sérieusement, une équipe qui a deux joueurs calibre MVP dans ses rangs, et surtout une équipe qui joue un basket allant complètement à l’opposé de celui des Lakers. On parlera plus en détail de cette opposition de styles dans la preview de la série, mais il est clair que cette dernière sera intéressante à suivre.

Sans manquer de respect au Thunder, qui a réalisé une formidable saison et qui mérite un tonnerre d’applaudissements (oui c’était facile) ce matin, une série entre Los Angeles et Oklahoma City n’aurait pas été accompagnée de la même dose d’excitation que celle opposant les Lakers aux Rockets. Pourquoi ? Non seulement car niveau casting, ça aurait été bien moins impressionnant – même si Luguentz Dort est désormais un meilleur joueur que James Harden (oups) – mais surtout, on n’aurait pas eu droit à ce matchup entre le miniball de Houston et la grande équipe de Los Angeles, au sens propre, elle qui possède une rotation intérieure impressionnante avec la superstar Anthony Davis et les deux pivots JaVale McGee – Dwight Howard. Donc oui, on voulait cette série, et on a hâte de voir ce que ça va donner.

À peine soulagés par leur victoire face au Thunder lors du Game 7, les Rockets vont vite devoir passer à autre chose car il y a la meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière qui se retrouve désormais sur leur chemin. Lakers – Rockets, ça s’annonce chaud, et ça commence dès vendredi.