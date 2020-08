Damian Lillard forfait pour le Game 5 contre les Lakers : ça sent quand même bien le roussi pour les Blazers là…

Damian Lillard ne sera pas de la partie pour le Game 5 contre les Lakers, dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, les fans des Blazers peuvent pleurer toutes les larmes de leur corps, le verdict de son IRM est tombé : entorse au genou, aïe. À 3-1 pour Los Angeles dans la série, autant plier bagage et rentrer direct à Portland non ?

Le Game 4 entre Blazers et Lakers restera un cauchemar absolu pour les fans de la franchise de l’Oregon. Un blowout et une blessure pour le franchise player, le genre de match qui donne envie de crier très fort dans un coussin. Nous sommes dans le milieu du troisième quart, les Angelinos ont plus de 30 points d’avance et Damian Lillard part en pénétration. Sur son dernier appui pied droit, on sent que quelque chose de bizarre vient de se passer. Dame fait la grimace, teste son genou pendant encore quelques minutes, mais la fin est inéluctable, il sort dans le troisième acte et ne reviendra pas dans le match. Deux IRM plus tard, le résultat tombe : entorse au genou droit, forfait pour le Game 5, la PLS est totale. Après le doigt disloqué, c’est donc le genou tordu pour Dame D.O.L.L.A., SU-PER. Et vu la tournure de la série depuis le Game 2… disons qu’il devrait avoir quelques mois de repos pour bien soigner son genou.

Portland's Damian Lillard has been diagnosed with a right knee sprain and will miss Game 5 against Lakers. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2020

Merci Shams pour la sale nouvelle. Coup dur donc pour le MVP de la bulle, ou plutôt le « Kia NBA Player of the Seeding Games » pour être exact, qui n’aura même pas la possibilité de se battre jusqu’à ce qui ressemble drôlement à une fin de campagne pour Rip City. Auteur d’une saison absolument dingue sur le plan personnel avec 30 points, 4,3 rebonds et 8 passes (!) de moyenne, c’est même étonnant qu’il ne soit pas blessé aux épaules tellement il a porté les Blazers pendant toute la saison. Et même s’il a été moins impactant pendant les Playoffs avec 24,3 points et 4,3 passes par match contre les Lakers, dur d’imaginer Portland s’en sortir sans Dame alors que le momentum est totalement à l’avantage des Gens du Lac. Allez, reste plus qu’à prier pour un C.J. McCollum game à 50 pions et un Jusuf Nurkic en five by five. Mais bon, normalement, demain c’est doigts de pied en éventail ambiance summer mojito à la piscine de l’hôtel pour BronBron et ses amis, en attendant le Thunder ou les Rockets au prochain tour.

Damian Lillard s’est fait le genou et manquera donc ce Game 5 qui est déjà synonyme de win or go home pour les Blazers. C’est tout l’Oregon qui pleure son prodige, mais pas de panique, Anfernee Simons est là pour épauler McCollum sur le backcourt et renverser la série (ou pas).

Source texte : The Athletic