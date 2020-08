Jusuf Nurkic a exterminé Bol Bol : la victime aura besoin d’une thérapie, et la boite à vannes est ouverte

On vivait une première mi-temps fort sympathique entre les Nuggets et les Blazers. Michael Porter Jr. continuait de se transformer tranquillement en un mélange entre Anthony Davis et Kevin Durant, Nikola Jokic avait pour sa part enfilé sa cape de John Stockton, alors que du côté de Portland Damian Lillard et Gary Trent Jr. faisaient une fois de plus passer les Splash Brothers pour des chasseurs bourrés à la Suze. Puis tout à coup, le drame.

Un peu plus de trois minutes à jouer, Damian Lillard est bien défendu par cette tique de Torrey Craig, alors le Blazers basket-ball fait son oeuvre. Jeu à trois entre C.J. McCollum, Zach Collins et Jusuf Nurkic, et le Bosnien se met bille en tête d’attaquer le cercle. Sauf qu’en face se dresse une tige de quasiment 2m20 ? Sauf que Jusuf s’en bat clairement les miches. Appuis, boum boum, pas besoin d’escabeau et le pauvre Bol Bol – c’est lui les 2m20 – se retrouve en un coup de vent sur le plus gros poster de cette reprise estivale. Dictionnaire des synonymes ouvert à la page extermination mais, surtout, le plaisir de pouvoir sortir la boîte à vannes grâce à une victime au patronyme tellement pratique quand on aime l’humour, le vrai. Vrai bonheur donc alors on enchaîne, comme ça ce sera fait. Donc Bol Bol s’appelle désormais Mug Mug, ou Tasse Tasse, Jusuf Nurkic a mis le couvercle sur un brave jeune homme transformé en (double) réceptacle. On passe volontairement les délires de coupe au bol et de pas d’bol pour Bol Bol, on s’était promis de ne jamais le faire mais Jusuf Nurkic nous a fait une sacré fleur.

L’agression est bien partie pour trôner pas loin de la plus haute marche du classement des aspirations d’âme 2019-20, et la réaction amusée de ce grand comique de Youss est aussi mythique que la dépression à venir de notre pauvre Bolinette. Allez Bol, rien de si grave finalement, ça s’appelle tout simplement un baptême.