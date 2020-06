Pas de nouveau coach chez les Knicks avant la fin du mois de juillet : quand on doit rencontrer 623 candidats, ça prend du temps !

La recherche d’un nouveau coach chez les Knicks continue. Leon Rose passe des entrevues avec les centaines de candidats potentiels, et le président de la franchise ne devrait pas prendre sa décision tout de suite puisqu’il se fixe la fin du mois de juillet comme date limite pour embaucher son nouvel entraîneur.

Encore et toujours les Knicks. Que serait une semaine, un jour sans parler de New York. Francky, Julius & Co n’ont pas été invité pour la reprise à Orlando, résultat tous en maillot et direction la pistoche. Mais on ne fait pas que siroter des cocktails chez les Knicks, car le président de la franchise Leon Rose continue ses recherches pour transférer Julius Randle trouver un coach en chef. Et les recherches ont l’air de prendre un certain temps… plutôt normal quand on rencontre 532 candidats par semaine. Rose s’est d’ailleurs confié à Mike Breen de MSG Network sur cette quête d’un nouvel entraîneur. Le président des Knicks se serait fixé la fin du mois de juillet comme date limite pour embaucher ce fameux nouveau coach, histoire de pouvoir parler de New York même en période de reprise de la saison. Et le profil qu’il recherche, c’est évidemment un entraîneur capable de faire progresser Mitchell Robinson, R.J. Barrett et les autres jeunes joueurs de l’effectif new-yorkais.

« Nous voulons trouver le bon leader capable de développer nos jeunes joueurs et de les responsabiliser. Et nous faire passer du statut d’équipe en développement à une équipe capable de gagner sur le long terme. »

Plutôt ambitieux le Leon Rose, lui qui est arrivé au mois de mars dans une franchise qui gagne environ un match sur quatre depuis une demi-douzaine d’années. Avoir un coach en capacité de développer les jeunes était déjà l’objectif lorsque les Knicks avaient décidé de signer David Fizdale. Résultat l’ancien des Grizz n’a même pas tenu deux ans dans le rôle du coach en chef, remplacé par Mike Miller au mois de décembre. Miller a d’ailleurs été le premier candidat à être interviewé par Rose. Si le président des Knicks s’est refusé à donner la liste de plusieurs candidats, on sait que Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Jason Kidd ou Ime Udoka sont, entre autres, en course pour le poste. Et ces derniers jours, l’ami Rose a été assez actif. William Wesley vient d’être nommé vice-président de la franchise, et on souhaite déjà bon courage à l’heureux élu qui va devoir redresser les Knicks et ça c’est pas rien. Les Hornacek, Fisher ou Fizdale s’y sont cassés les dents, et toute la Big Apple attend de retrouver enfin les Playoffs, chose qui n’est plus arrivée depuis 2013.

Le feuilleton est loin d’être fini donc, et on se demande qui sera l’énième nouvel espoir de tout New York. Et dépêchez-vous d’ailleurs, vous avez encore le temps d’envoyer vos CV si un poste de head coach vous intéresse.

Source texte : MSG Network