Drake s’est fait construire sa propre salle de basket : le rappeur va pouvoir bâcher tout le monde à domicile

Ce n’est ni l’ASVEL, Dijon ou Monaco qui se sont offert ce bijou de parquet. À part si vous vivez dans une grotte, vous savez que Drake est un énorme fan de basket et le supporter le plus encombrant de la NBA. Du coup, pour évacuer sa nervosité, le mec s’est fait construire sa propre salle, chez lui. Et ça vaut le détour.

À Toronto, on ne fait rien comme tout le monde, surtout avec un rappeur comme Drake qui fait le show 24/24 sur les parquets de la Grande Ligue. On a même cru que le mec allait remplacer Kyle Lowry à la mène lors des Finales 2019 contre les Warriors. Pour se faire embaucher chez les Raptors, Champagne Papi a besoin d’un cadre où il puisse faire exploser son talent de basketteur aux yeux du monde. Et vu qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, l’architecte Ferris Rafauli lui a construit l’endroit parfait pour faire des grosses sessions workout. Oubliez le panier trop bas que vous mettez dans votre jardin pour taper des un-contre-un face à vos potes. Complexe indoor, parquet en forme de pyramide, logo de sa marque October’s Very Own au centre du terrain, paniers et ballons officiels de la NBA, canapés en guise de banc de touche, on ne rigole pas chez Drake. Le terrain, modestement appelé « Le Sanctuaire », devrait accueillir pas mal de fidèles et de saints du basket cet été. L’idée de voir un Pascal Siakam – Drake en face-à-face est déjà géniale. Ce court de basket devrait permettre au rappeur canadien de calmer ses pulsions durant les matchs des Raptors. Rappelons juste que le garçon a massé les épaules de Nick Nurse pendant un temps-mort des Finales de Conférence face aux Bucks. Légende du Canada. Avec cet écrin au milieu du manoir du rappeur, on est prêt à parier que les pick-up games entre golgoths de la NBA vont se dérouler dans le lieu saint, les étés prochains avec le futur meneur des Dinos qui gueulera sur les mauvaises passes de ses camarades.

Bref, le compte Instagram Champagne Papi devrait chauffer ces prochaines semaines en attendant Drake planter 15 trois points consécutifs depuis son logo. Visiblement, on n’a pas tous passé le même confinement.