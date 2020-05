Les highlights de Tobias Harris : retour le 15 janvier dernier face aux Nets, ce soir-là Tobi était insaisissable

Cinquième meilleur ailier fort de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Tobias Harris s’est définitivement imposé, autant par son contrat que par sa production, comme l’une des références à son poste de la Ligue. Retour en images sur l’une des rencontres les plus abouties de la première année de l’aventure de Tobi à Philly.

Tobias Harris a la tête et le sourire de Franklin la tortue mais comme dirait la voix de Secret Story, méfiez vous des apparences car sur un terrain de basket-ball il est loin d’être lent et c’est un sacré tueur. Même s’il n’a pas joué dans sa position préférée cette saison, il a performé. Et ce parce que Harris est meilleur que Jacquet et pas qu’au petit-déjeuner, il envoie des grandes tranches de talent, tellement que même avec une mie saison il pourrait être dans notre Top 6. De plus, il est régulier, jamais il ne se croûte. Il est plus complet qu’un kebab et qui que tu sois, ne raconte pas de salades Tobi te domine en te jetant des tomates et il finit par te faire pleurer comme un oignon. Par contre, il est cher pour un kebab mais dedans c’est du bœuf de Kobe et pas le brillant. En somme vous vous régalerez et ce rien qu’en le regardant.

Or, bande de petits veinards, le best-of d’un de ses meilleurs matchs de la saison est disponible. Alors juste un conseil, jetez-vous dessus comme vous vous jetez sur des McDrive en ce moment car Tobias Harris est sans aucun doute encore bien meilleur.