Quand pognon ne rime pas avec production : focus sur les ailiers NBA surpayés en 2019-20, les plus grands voleurs sont ici

Dans un monde parfait, chacun serait payé à sa juste valeur et il n’existerait aucun déséquilibre entre la production d’un joueur et son salaire. Sauf qu’on ne vit pas dans un monde parfait, loin de là. Pour diverses raisons, certains mecs sont largement sous-payés, tandis que d’autres peuvent carrément être considérés comme des voleurs. Les joies du business en quelque sorte. Ça méritait bien un petit focus, et après les bonnes affaires chez les ailiers, place à ceux qui touchent beaucoup trop de billets verts par rapport à ce qu’ils apportent sur les parquets.

Comme avec les ailiers sous-payés, quelques précisions par rapport aux critères de sélection. Vous ne retrouverez pas ici de joueurs aux gros salaires qui n’ont pas pu s’exprimer à cause de blessures. On parlera ici de gars qui touchent trop de billets verts par rapport à leur production sur les parquets, donc déjà faut être un minimum sur les parquets. Vous ne retrouvez pas non plus des mecs qui ont signé des grosses prolongations de contrat n’ayant pas encore démarré, car cette sélection est basée sur la saison 2019-20. Enfin, on a également voulu éviter au maximum les doublons avec l’article concernant les ailiers surcotés, car ce n’est pas top de lire deux fois la même chose. Voilà voilà, vous savez tout.

P.S. : la baisse potentielle des salaires liée à la suspension de la saison n’a pas été prise en compte.

Nicolas Batum (Charlotte Hornets)

Salaire 2019-20 : 25,6 millions de dollars

Stats 2019-20 : 3,6 points (34,6% au tir, 28,6% à 3-points, 90,0% aux lancers), 4,5 rebonds, 3,0 assists

Situation contractuelle : dans la quatrième année d’un contrat de 5 ans et 120 millions, avec une player option sur la dernière année

Pas besoin de tourner 30 ans autour du pot, Nicolas Batum est devenu l’un des grands symboles du joueur surpayé en NBA, à tel point qu’il s’est excusé auprès des fans de Charlotte au début du mois de mars. Pour faire court, il touche plus de 25 millions de dollars pour encourager ses coéquipiers et tourner des serviettes sur le banc, lui qui ne rentre plus dans les plans du coach James Borrego. Sa pauvre ligne de stats parle d’elle-même, et Nico n’a participé qu’à 22 rencontres au total cette année, lui qui a également été blessé en tout début de saison. Autant vous dire que son avenir s’écrit sans doute ailleurs que chez les Hornets, mais il possède quand même une player option à plus de 27 millions pour la saison prochaine, option qu’il prendra logiquement car il ne touchera plus jamais un tel salaire.

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Salaire 2019-20 : 27,5 millions de dollars

Stats 2019-20 : 21,8 points (44,7% au tir, 33,2% à 3-points, 70,9% aux lancers), 5,1 rebonds, 3,7 assists

Situation contractuelle : dans la deuxième année d’un contrat de 5 ans et 147,8 millions

Dans la discussion des mecs surpayés, voici un habitué : Monsieur Andrew Wiggins. Pendant les premières semaines de la saison dans le Minnesota, il a eu une illumination en jouant comme un joueur possédant un salaire de plus de 27 millions, mais ça n’a pas duré et l’ailier de 25 ans est retombé dans ses travers. Scoreur peu efficace et joueur qui ne pèse pas beaucoup dans les autres aspects du jeu, sans compter qu’on a toujours envie de lui dire « Bouge-toi ! » quand on le voit jouer, Wiggins est évidemment bien loin de mériter autant de billets verts malgré un potentiel certain. Et le pire, c’est que son contrat va durer jusqu’en 2023, avec un salaire qui va dépasser les 33 millions. Autrement dit, il n’est pas prêt de quitter cette liste, même si un nouveau départ à Golden State pourrait lui permettre de s’épanouir en NBA, lui qui a montré quelques belles choses sous le maillot des Dubs à partir de février.

Gordon Hayward (Boston Celtics)

Salaire 2019-20 : 32,7 millions de dollars

Stats 2019-20 : 17,3 points (50,2% au tir, 39,2% à 3-points, 84,7% aux lancers), 6,5 rebonds, 4,1 assists

Situation contractuelle : dans la troisième année d’un contrat de 4 ans et 127,8 millions, avec une player option sur la dernière année

On a bien aimé la campagne de Gordon Hayward. Titularisé aux côtés de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker, l’ailier des Celtics a retrouvé pas mal de sensations et a joué un rôle important dans le succès du collectif bostonien cette saison. Mais à plus de 32 millions de dollars la saison, Hayward fait clairement partie de la catégorie surpayé. Il gagne presque autant que Kawhi Leonard, et seulement cinq joueurs touchent un plus gros salaire que lui à son poste. Alors évidemment, sa blessure hardcore lors de son tout premier match avec les Celtics en octobre 2017 a plombé son ascension, lui qui restait sur une campagne All-Star sous le maillot du Jazz. Sans cette blessure, il ne serait peut-être pas dans cet article aujourd’hui. Sauf qu’on ne peut pas refaire l’histoire…

Otto Porter Jr. (Chicago Bulls)

Salaire 2019-20 : 27,3 millions de dollars

Stats 2019-20 : 11,9 points (44,3% au tir, 38,7% à 3-points, 70,4% aux lancers), 3,4 rebonds, 1,8 assist

Situation contractuelle : dans la troisième année d’un contrat de 4 ans et 106,5 millions, avec une player option sur la dernière année

Attention, gros client. Si vous aussi vous pensez tout de suite à Otto Porter Jr. quand on parle de joueurs surpayés, bienvenue au club. On sait qu’il est un shooteur redoutable, on sait qu’il peut défendre, mais on sait surtout qu’il ne vaut pas 27,3 millions de dollars par saison, un salaire qui correspond plus à un joueur de niveau All-Star. Il est quand même dans le Top 10 des ailiers les mieux payés de la Ligue, ça pique. S’il peut apporter dans son rôle, on peut dire qu’il est loin de se retrouver parmi l’élite à son poste, d’autant plus qu’il a connu un séjour prolongé à l’infirmerie cette année. Touché au pied, Otto Porter Jr. n’a pas joué le moindre match entre le 6 novembre et le 2 mars. Et la saison dernière, il avait déjà manqué 26 rencontres au total.

Evan Turner (Minnesota Timberwolves)

Salaire 2019-20 : 18,6 millions de dollars

Stats 2019-20 : 3,3 points (37,3% au tir, 85,7% aux lancers), 2,0 rebonds, 2,0 assists

Situation contractuelle : dans la dernière année d’un contrat de 4 ans et 70 millions

Ça fait un moment qu’Evan Turner est catalogué comme un joueur surpayé. Depuis la signature de son contrat en fait, lui qui est arrivé à Portland en 2016 pour 70 millions de dollars. L’ancien joueur des Blazers a souvent été critiqué, à tel point qu’il a envoyé un message bien tranchant à ses détracteurs en mars 2018 : « J’ai mérité cet argent. Allez vous faire fo*tre ». Bon, aujourd’hui, Evan peut dire ce qu’il veut, il fait clairement partie des plus gros voleurs de la NBA. 18,6 millions de salaire pour 19 matchs joués avec les Hawks et des stats faméliques, ça fait quasiment un million par match en ne produisant plus grand-chose, lui qui a été peu utilisé par les Faucons. Touché par des bobos à Atlanta et transféré dans le Minnesota à la trade deadline, Turner n’a pas joué le moindre match depuis ce transfert. On s’attendait à un buyout avec les Wolves, mais il est aujourd’hui toujours sous contrat avec la franchise.

Chandler Parsons (sans équipe fixe)

Salaire 2019-20 : 25,1 millions de dollars

Stats 2019-20 : 2,8 points (27,8% au tir, 28,6% à 3-points), 1,4 rebond

Situation contractuelle : dans la dernière année d’un contrat de 4 ans et 94,4 millions

On connaît tous l’histoire de Chandler Parsons et de ses genoux qui lâchent, mais on est obligés de le placer dans cet article sur les ailiers surpayés. Car c’est assez difficile de faire plus surpayé que Chandler Parsons, qui décroche cette année la dernière partie de son contrat XXL à 94 millions signé en 2016 avec Memphis. Depuis cette signature aux Grizzlies, il a joué un total de… 100 matchs seulement, le tout à un niveau bien inférieur de celui montré à Houston et Dallas. Et cette année, du côté d’Atlanta où il a été transféré en juillet dernier, Parsons n’a pratiquement pas été utilisé (seulement cinq rencontres jouées) alors qu’il s’estimait en bonne santé après ses nombreuses galères. Dur pour lui. Mais pire encore, il a été victime d’un accident de voiture en janvier, qui menace la suite de sa carrière. Juste terrible. Coupé par les Hawks début février, Chandler Parsons ne reverra peut-être jamais un parquet NBA.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, et on vous laisse la compléter avec d’autres joueurs que vous considérez comme surpayés sur la saison 2019-20. Si vous voulez le tableau complet des salaires NBA pour les ailiers, c’est par ici. Sur ce, on n’a plus qu’à vous souhaiter un bon dimanche.

Source chiffres : Spotrac