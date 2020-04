L’ancien dirigeant des Sixers Marc Eversley est le nouveau GM des Bulls : passer des Playoffs à la douzième place, ça ne lui fait pas peur

La souffrance n’est peut-être plus la bienvenue dans l’Illinois. Les Bulls et leur nouveau président ont bien cherché et semblent enfin avoir trouvé le candidat idéal. C’est Marc Eversley qui va prendre la suite de Gar Forman dans la Windy City.

Petit à petit, le taureau fait son nid. C’est ainsi, doucement mais sûrement, que le remaniement se poursuit à Chicago après plusieurs saisons pour le moins compliquées, sur le terrain comme en coulisses. Donc on fait table rase du passé et on reprend depuis le début. Gar Forman n’est plus, John Paxson est passé en mode consultant, et c’est maintenant au tour d’Arturas Karnisovas de régner en maître. Et alors qu’il enchaînait les entretiens skype ces dernières semaines pour trouver un nouveau manager général, le Lituanien a fait son choix. C’est du côté des Sixers qu’il est allé chercher son bras droit. Selon les sources d’ESPN et notre bon vieux Woj, il s’agit de Marc Eversley.

Sixers assistant GM Marc Eversley has agreed to a deal to become the Chicago Bulls new general manager, league sources tell ESPN. Eversley will join EVP of Basketball Operations Arturas Karnisovas to lead a reshaped front office. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2020

Un petit instant Linkedin s’impose. Originaire du Canada, Eversley a travaillé chez Nike avant de s’installer en NBA. Travaillant pour les Raptors, les Wizards puis les Sixers, il est passé de vice-président du scouting universitaire au début de sa carrière à vice-président en charge du scouting et de l’accompagnement des joueurs à Philly. Une belle ascension et désormais, il va connaître du côté des Bulls son premier poste de GM. Il devient par la même occasion le premier directeur général noir de l’histoire de la franchise. Mais lorsque Karnisovas a dû trancher, ce sont sûrement ses qualités auprès des jeunes joueurs qui ont fait la différence. Rappelons que Chicago n’a plus revu les Playoffs depuis le trade de Jimmy Butler à Minnesota en 2017. Il serait donc temps de redonner à cette franchise mythique son aura d’antan. C’est avec ce consensus, et en sachant que les jeunes comme Zach LaVine, Wendell Carter Jr., Lauri Markkanen ou encore Coby White représentent sans doute l’avenir de la franchise, que Marc Eversley arrive. Le ciel s’éclaircit dans l’Illinois, ce n’est pas une simple métaphore, c’est bien un point météo attention. 16 degrés sont attendus aujourd’hui. Quelques nuages encore insistants refusent pourtant de quitter la région. Un brouillard chauve du nom de Jim Boylen, l’heure est venue pour le nouveau tandem de prendre une décision concernant le head coach. Attention les gars, on est peut-être à un choix près de voir Chicago revenir sur l’échiquier de la Conférence Est… Ça fait tout drôle.

Les fans des Bulls ont enfin une raison de sourire, même si elle reste assez minime bien sûr. C’est maintenant sur le parquet – enfin quand la saison reprendra – que les résultats sont attendus. Mais tout porte à croire qu’un ancien spécialiste du scouting comme Marc Eversley au milieu de jeunes joueurs à fort potentiel, ça peut matcher.

Source texte : ESPN