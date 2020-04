La Select Team, nouvelle équipe de G League, pourrait s’installer à la Mamba Sports Academy : pour apprendre, c’est plutôt pas mal comme base

La G League, ligue de développement de la NBA, va en quelque sorte accueillir une nouvelle équipe la saison prochaine, à savoir la Select Team. Cette dernière sera notamment composée de la pépite Jalen Green, et elle pourrait être basée à la Mamba Sports Academy.

Il faut beaucoup de choses à une nouvelle équipe pour être prête à disputer son premier match et ainsi se jeter dans le grand bain. Premièrement, il lui faut un camp de base, un endroit pour s’installer et pour ça, la Select Team pourrait trouver son bonheur à Thousand Oaks en Californie, avec la Mamba Sports Academy. C’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui l’annonce, précisant tout de même que rien n’est officiel pour le moment et que d’autres centres d’entraînement sont envisagés. Cette structure, qui a ouvert ses portes en 2018 sous l’impulsion évidemment de Kobe Bryant, a tout ce qu’il faut pour accueillir une telle équipe. C’est un complexe de 9 290 m² qui comporte notamment cinq terrains de basket, un établissement de médecine du sport pour la rééducation, un laboratoire d’entraînement cognitif ou encore un centre d’apprentissage pour la formation académique. En somme, c’est un endroit qui semble parfait pour être la base d’un effectif, surtout quand celui-ci contient des prospects qui veulent se préparer pour la Grande Ligue.

En effet, la particularité de cette nouvelle équipe intitulée Select Team, c’est son recrutement. Car si elle sera composée de vétérans de la ligue de développement, elle sera surtout marquée par la présence de jeunes prospects qui n’étaient pas intéressés par la NCAA, et qui ont préféré prendre cette voie-là avant de faire le grand saut en NBA. Cette nouvelle alternative a notamment séduit le prospect numéro 1 du pays Jalen Green, qui a décidé de rejoindre ce projet en compagnie d’un autre lycéen très prometteur, Isaiah Todd. Le programme de développement de la NBA/G League est donc en concurrence avec la NCAA, c’est un chemin qui permet aux prospects d’être sur les radars des scouts en étant rémunérés, sous les ordres d’anciens coachs NBA (Sam Mitchell, David Fizdale et Brian Shaw seraient les principaux candidats) et aux côtés de joueurs d’expérience. Ces jeunots auront droit aussi à une bourse universitaire. En bref, quelque chose qui pourrait bien attirer des jeunes talents massivement lors des prochaines années, surtout si les projets Green et Todd se développent bien au sein peut-être de la Mamba Sports Academy.

Nouvelle formation de G League et probablement déjà la plus suivie l’année prochaine, la Select Team pourrait donc devenir l’équipe officielle de la Mamba Sports Academy. Un centre d’entraînement au top, un ancien coach NBA et des jeunots prometteurs, y’a tout ce qu’il faut.

Source texte : Yahoo Sports