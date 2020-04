NBA Review 2019-20 : les Los Angeles Clippers ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

La hype était immense l’été dernier, avec la venue de Kawhi Leonard et Paul George notamment. Les attentes étaient aussi élevées, en voyant la bataille de Los Angeles prendre des proportions historiques. Cependant, malgré les nombreux talents présents dans l’effectif de Doc Rivers, les Clippers n’ont pas été aussi dominants que prévus. Blessures, load management, transferts et création d’une identité qui prend du temps, l’équipe de Pat Beverley a tout de même réalisé une solide saison régulière mais a souvent frustré ses observateurs en ne roulant pas sur la compétition. Est-ce juste ? Doit-on s’inquiéter pour eux ? Et quid de la suite des aventures pour cette troupe ? On le sait, l’objectif est de soulever le Larry O’Brien Trophy. Mais pour y arriver, il faudra se poser les bonnes questions et y répondre, ce que l’on va justement tenter de faire dans cette review.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.