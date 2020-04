Devin Booker remporte le NBA 2K Tournament : victoire face à Deandre Ayton en Finale, premier titre de l’histoire pour les Suns

C’était plus ou moins la seule manière de consommer de la NBA en direct ces dernières semaines et, rien que pour ça, on ne les remerciera jamais assez. Seize joueurs NBA sur le bracket initial et un seul objectif : remporter le NBA 2K Tournament 2020 et s’imposer comme l’officieux meilleur gamer de la Grande Ligue. Youpi, Devin Booker va continuer à perdre avec les Suns mais, au moins, il pourra rouler des mécaniques.

Trae Young, Derrick Jones Jr., Hassan Whiteside, Zach LaVine, Kevin Durant, Pat Beverley, Domantas Sabonis, Montrezl Harrell, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Michael Porter Jr., Andre Drummond, Harrison Barnes, DeMarcus Cousins, Donovan Mitchell et donc Devin Booker. Seize joueurs sur la ligne de départ, de tout âge histoire de mettre un coup de bâton à ceux qui pensent qu’il faut avoir 20 piges pour jouer à la console. Ça commençait très fort avec dès le premier jour… un énorme upset puisque Derrick Jones Jr. tapait la tête de série n°1 Kevin Durant, mais au rythme des blow-outs et d’un trashtalking bienvenu en cette période bien calme… un homme se mettait rapidement en évidence. Cet homme c’est Devin Booker, connu pour être un habitué de la manette quand il ne score pas 40 points malgré la défaite dans la vraie vie. Devin Booker donc, victorieux au premier tour de Michael Porter Jr., puis de Rui Hachimura, puis de Montrezl Harrell, et qui se voyait hier opposé à… Deandre Ayton, sorti pour sa part de son tableau après des wins face à Zach LaVine, Trae Young et Patoche Beverley. Finale 100% Suns, 27 ans qu’on n’avait pas Phoenix et Finales, même si l’on se doit de claquer une bise de loin aux nanas du Mercury trois fois championnes WNBA.

Tout ça pour dire quoi ? Que c’était bien cool, qu’on a pu mater du basket en direct, que Devin Booker est le boss de fin, mais surtout qu’on vit une époque étrange à laquelle on vous fait donc un résumé écrit d’une compétition de NBA 2K. Le plus drôle dans tout ça ? C’est qu’on embrayera bientôt sur les highlights d’une foutue compétition de HORSE dans laquelle Chris Paul tentera de reproduire les windmill de Zach LaVine, quand on vous dit qu’on vit une époque étrange on ne fait pas semblant de le penser.

Allez, pour les die-hard fans on vous laisse la vidéo des highlights du live, et nous on repart à la pêche aux infos, parait que James Harden s’est fait un défrisage.