Jaylen Brown absent au moins une semaine de plus : les Celtics vont devoir compter sur un Tatum en mode MVP

Jaylen Brown s’est blessé lors de la défaite face aux Nets et il manquera au moins une semaine de compétition. Petit coup dur pour les Celtics, les bobos s’enchaînent.

Et allez, encore une blessure à Boston. Après Kemba Walker qui revient tout juste et qui ne joue pas les back-to-back jusqu’à nouvel ordre, après Gordon Hayward en day-to-day un jour sur deux… voici venir Jaylen Brown. Et du coup cette nuit à Cleveland… aucun de ces trois-là n’était là. Bon, c’était à Cleveland, et forcément, les Celtics ont gagné. Heureusement, Jayson Tatum venait de revenir de sa petite gastro qui l’avait éloigné du match face aux Nets mais quand même, ça commence à faire beaucoup. Heureusement pour eux tout a l’air de rentrer dans l’ordre… sauf pour le troisième homme de la Draft 2016. La gravité exacte de la blessure n’est pas connue mais ce que l’on sait aujourd’hui c’est qu’il manquera une semaine au moins. Cette saison Jaylen tourne à 20,4 points, 6,4 rebonds et 2,2 passes de moyenne, une très belle ligne de stats et une belle grosse progression pour lui, quand on sait qu’il est également devenu depuis quelques mois l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste. Et s’il a à ses côtés un coéquipier qui commence à chauffer très fort pour ça, le trophée de MIP 2020 a longtemps gravité autour du garçon. Pas mal de critiques reçues cet été après la signature de son contrat mais il a tout de suite assumé en devenant un vrai lieutenant, et aujourd’hui Jaylen continue à époustoufler son monde.

Le problème de cette absence ? C’est qu’elle ne tombe pas dans la partie la plus facile du calendrier des Celtics. En une semaine, Boston devra ainsi se farcir le Jazz, le Thunder, les Pacers et les Bucks. Aucun back-to-back dans ces quatre matchs donc Kemba Walker devrait être présent sauf rechute, mais c’est surtout Jayson Tatum qui sera une nouvelle fois au centre de toutes les attentions. Depuis sa sélection au All-Star Game Jay survole la concurrence et enchaîne les cartons, au point de reléguer Kemba et tous les autres au second plan. Avec un bilan de 42 victoires et 19 défaites, le Top 4 est quasiment assuré pour les C’s mais rien n’est joué pour les places d’honneur. Les Raptors n’ont qu’un match d’avance, le Heat deux de retard seulement. Évidemment l’objectif est de gratter encore un peu pour manger les Dinos sans que ça chauffe trop derrière et tout ça passera donc par une grosse semaine… sans Jaylen Brown.

On ne pourra donc pas profiter du talent de Jaylen Brown pendant au moins une semaine. Bon test pour les Verts, gros test pour Jayson Tatum, bon rétablissement à Jaylen, et nous on fait un gros point dans une dizaine de jours.



Source texte : ESPN