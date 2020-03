Preview de la soirée NBA : huit matchs, six heures de basket, et huit fois six font vingt-sept comme dirait Gérard

On est mardi. Comme tous les jours de la semaine, la NBA va nous accompagner cette nuit. Voici la preview de ce qui nous attend. Au programme, huit matchs, et donc huit raisons de ne pas dormir.

On commence par un Hornets – Spurs à 1h du matin. L’année dernière, c’était l’occasion de rendre un hommage à notre Tony Parker national, mais cette année il n’est évidemment plus là. Et bien d’autres choses ont changé. Aucune des deux équipes n’est pour l’instant qualifiée en Playoffs et ça n’en prend pas le chemin pour l’instant. Les Spurs sont 12è, les Hornets sont 10è, avec trois défaites sur les cinq derniers matchs pour les deux équipes. Au niveau des absences, Devonte’ Graham devrait être forfait et en face, LaMarcus Aldridge et Jakob Poeltl seront absents.

On enchaîne avec Celtics – Nets à 1h30. Duel à l’Est entre le troisième et le huitième. Tout va bien pour les Celtics qui sont dans une bonne forme. Certes, il y a eu deux défaites sur les cinq derniers matchs mais ce sont deux défaites au bout du suspense contre les Lakers et les Rockets. Et à côté, il y a eu des victoires contre le Jazz, les Timberwolves et les Blazers. Kemba Walker devrait revenir de sa blessure au genou, mais Jayson Tatum sera très probablement absent, fête d’anniversaire oblige. En face, les Nets galèrent avec quatre défaites de suite et n’ont plus que quatre matchs d’avance sur Washington. Va falloir se reprendre les mecs. On va suivre ça de près parce que ce match pourrait aussi être une preview d’une série de Playoffs si les deux équipes montent d’une place au classement.

2h du matin, les Wolves se rendent à New Orleans pour affronter les Pelicans. Duel de l’Ouest cette fois-ci avec deux équipes actuellement hors du Top 8. Alors du côté du Minnesota, on regardera les Playoffs du canapé. Mais ce n’est pas encore certain pour les Pelicans, qui remontent bien au classement malgré deux défaites face aux Lakers sur les cinq derniers matchs. Zion Williamson est énorme et tout va dans le bon sens pour les grands oiseaux. Reste à enchaîner en cette fin de saison parce qu’ils sont beaucoup à se battre pour la même place, celle occupée par les Grizzlies aujourd’hui. À noter que JJ Redick est à l’infirmerie côté Pels. Les Wolves vont eux finir la saison en roue libre en essayant de perdre les matchs qu’ils peuvent pour monter dans le classement du tanking gentiment. Karl-Anthony Towns n’est toujours pas là, ça devrait les aider à perdre.

Nouveau duel à l’Ouest, mais encore plus sérieux. Les Clippers se rendent à la Chesapeake Energy Arena pour affronter le Thunder à 2h. Paul George revient dans son ancienne franchise qu’il a quittée cet été. Les Clippers sont troisièmes au moment où on parle – à égalité avec Denver – et Oklahoma City sixième. On précise bien « au moment où on parle » parce que le classement est très serré entre la deuxième et la septième place de l’Ouest, et tous les matchs sont importants. C’est donc l’une des affiches de la nuit. Le Thunder continue de surprendre en jouant à un très bon niveau et n’a rien à perdre cette saison. Chris Paul reste surpayé mais quel bonheur cette saison. Tout est un bonus pour OKC, qui prendra les matchs un par un. La pression est un peu plus grande pour les Clippers, qui sont à la lutte directe avec les Nuggets pour la deuxième place. Les joueurs de Doc Rivers, en manque d’alchimie cette saison, montent sérieusement en régime avec un effectif enfin au complet. C’est une équipe taillée pour les grands matchs donc attention à Oklahoma City, qui vient de prendre une véritable leçon à Milwaukee.

Justement, les Nuggets reçoivent les Warriors cette nuit à 3h. Bon pour celui-là, on a moins de doutes sur le résultat final. Les Nuggets sont archi-favoris. Nikola Jokic est énorme et l’effectif l’entoure bien. Rien ne semble pouvoir leur arriver cette nuit, même si Noah Vonleh et Paul Millsap sont incertains. D’autant que côté Warriors, Stephen Curry n’est toujours pas revenu et s’amuse encore en G League avant d’avoir le feu vert pour son retour en NBA. Kevon Looney et Draymond Green ne joueront peut-être pas non plus, difficile de gagner dans ces conditions. Objectif first pick pour les Warriors donc. Les Nuggets ont eux besoin d’une victoire, surtout avec le match difficile des Clippers à côté.

Un autre duel déséquilibré sur le papier, cette fois-ci inter-conférence. Les Raptors vont à Phoenix pour jouer les Suns. Match à 3h. Dans une passe difficile avec trois défaites de suite, une victoire est nécessaire pour les Dinos, qui voient les Celtics arriver à 100 à l’heure derrière. La deuxième place est en danger et la série de défaites doit s’arrêter pour les Canadiens. Attention aux absences tout de même. Marc Gasol est absent. Serge Ibaka et Fred VanVleet sont incertains. Côté Suns, même s’ils ont abusé face aux Warriors samedi dernier, ils peuvent embêter du monde.

Allez, on continue le marathon avec un autre match entre Conférence Est et Ouest. Les 76ers se déplacent au Staples Center face aux Lakers à 4h. Une bien belle affiche sur le papier mais Joel Embiid et Ben Simmons ne sont toujours pas là. En plus, Josh Richardson est également à l’infirmerie. Trois joueurs du cinq majeur absents face à la bande à LeBron James, bonne chance. Alors on peut se dire que ce n’est pas grave parce que Shake Milton est chaud bouillant. Mais les Lakers semblent trop forts pour ces Sixers, qui vont se battre avec leurs armes. On ne s’attend pas à une surprise ici non plus. Sauf si un joueur de Philly sort encore de sa boîte pour en planter 40.

Et enfin, également à 4h, les Wizards vont affronter Sacramento dans la capitale californienne. Pas l’affiche la plus alléchante, mais ça peut donner un match excitant. Les Sorciers ont un énorme Bradley Beal et veulent encore espérer dépasser Brooklyn ou Orlando pour aller en post-season. Du côté des Kings, on y croit plus que jamais. Les dernières semaines depuis la trade deadline ont bien montré que le push pour les Playoffs était possible. Alors ils s’en voudront sans doute du début de saison foiré mais la huitième place de Memphis n’est qu’à 3,5 matchs. Tout va mieux chez les Kings avec 11 victoires sur les 16 dernières sorties pour se repositionner dans le bon train. Alors il y a encore des trous d’air comme lors de la dernière rencontre avec un… 18-1 encaissé face aux Pistons dans le premier quart, mais le groupe tourne bien. On a l’apport intéressant de Kent Bazemore depuis une vingtaine de matchs, on a Harry Giles qui est remonté comme une pendule, on a Buddy Hield qui assure en sortie de banc et De’Aaron Fox qui fait du De’Aaron Fox. Ils sont à suivre, et ça commence cette nuit. Attention aux 50 pions de Bradley Beal tout de même, parce que ça peut vite changer la donne.

Voilà. Si vous arrivez au bout de la nuit, félicitations parce qu’il va falloir tenir un bon moment. Un bon petit paquet de matchs avec des conséquences au classement. Des matchs équilibrés, d’autres moins. On va encore se régaler en NBA cette nuit. Alors on vous attend à 1h du matin pour suivre la meilleure Ligue du monde.