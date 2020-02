Preview de la soirée NBA : quatre petits matchs avant de se poser devant le Super Bowl, qui est chaud ?

Ce 2 février est un dimanche qui n’est pas comme les autres au pays de l’Oncle Sam. Parce qu’aujourd’hui, c’est jour de Super Bowl. Chaque année, l’Amérique s’arrête pour la grande finale du championnat NFL et le programme NBA est toujours plus light en conséquence, avec seulement quatre matchs au menu aujourd’hui.

Super Bowl Sunday. On y est. Évidemment, on ne va pas vous sortir une preview de l’opposition entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers, mais c’est un tel événement de l’autre côté de l’Atlantique qu’il est difficile de ne pas en parler, même sur un site qui cause de panier-ballon. Le Big Game est prévu à 0h30 heure française, et aucune rencontre NBA ne sera jouée en même temps. Bah oui, on veut donner l’opportunité à tout le monde de mater Jennifer Lopez et Shakira la finale NFL, qui rassemble plus de 100 millions de téléspectateurs. Burgers, pizzas, ailes de poulet, binouzes… les Ricains ont fait le plein pour ce match et il paraît que c’est le jour préféré de Glen « Big Baby » Davis, avec Thanksgiving et Noël. Heureusement, les drogués de la balle orange pourront quand même avoir leur dose de basket, puisque quatre rencontres sont prévues ce dimanche soir à des horaires idéales pour nous, pauvres Français. Bon, on vous prévient tout de suite, les affiches ne font pas forcément rêver, mais on ne va pas se plaindre non plus hein.

Ça va commencer dès 18h30 avec un déplacement des Nuggets du côté de Detroit, une affiche bien déséquilibrée mais on sait jamais, sur un malentendu ça peut donner un match serré. Ça arrive d’avoir des scénarios assez chelous quand ça joue tôt alors on va jeter un œil. Ensuite, on aura droit à une double confrontation à 20h, avec Milwaukee qui reçoit Phoenix et Houston qui accueille New Orleans. Sachant que les Bucks sont tombés récemment à la maison face aux Nuggets, y’a moyen que les Suns repartent avec 25 pions dans les gencives. Giannis et ses copains seront en effet bien énervés et ça sent le blowout à plein nez. Cependant, l’autre rencontre entre les Rockets et les Pels peut nous proposer un duel assez explosif, d’autant plus que les hommes d’Alvin Gentry sont sur trois succès de suite sous l’impulsion notamment des très bons débuts de Zion Williamson. Côté Houston, James Harden a retrouvé son talent perdu en sortant une grosse prestation dans la récente victoire des Fusées contre Dallas, et le Barbu voudra enchaîner en compagnie de Russell Westbrook, toujours aussi chaud. Le dernier match opposera quant à lui les Toronto Raptors aux Chicago Bulls à 21h, rencontre dans laquelle les Dinos tenteront d’enchaîner un 11è succès de suite, au calme.

Voilà donc pour le programme du soir en NBA. C’est pas ouf tout ça mais au moins, ça sera l’occasion de prendre une nuit complète de sommeil, à moins que le Super Bowl vous intéresse pour son concert, ses pubs, voire même le match en lui-même. La NBA reprendra son rythme habituel dès lundi avec dix rencontres au menu, de 1h à 7h du matin.